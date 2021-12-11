Надежды Майкла Конлана и Джо Джойса на получение олимпийских медалей в 2016 году пошли на убыль после того, как человек, обвиненный в расследовании коррупции в боксе, сказал, что доказательства исправленных боев в Рио остались «далеко».

Во втором из трех отчетов для Aiba, руководящего органа любительского бокса, профессор Ричард Макларен сказал, что у него нет сомнений в том, что в Рио произошел «крупный» и «безудержный» боксерский поединок, результаты которого ранее обсуждались рефери и судьями.

Однако субъективный характер системы подсчета очков в боксе и «тот факт, что заранее определенный результат часто был правильным», означают, что конкретные боевые действия трудно доказать вне разумных сомнений.

В октябре McLaren указала, что поражение Джойса в супертяжелом весе от французского Тони Йока и поражение Конлана в четвертьфинале от россиянина Владимира Никитина в супертяжелом весе были среди 11 матчей, которые расследуются. Это привело к тому, что Джойс и Конлан изначально надеялись, что их повысят до золота и бронзы соответственно.

Но Макларен заявил в пятницу, что, несмотря на обзор 77 игр, его команда не смогла разработать методологию, «которая позволила бы нам быть уверенными в том, что юридические стандарты будут соблюдены, чтобы дисциплинировать человека, который мог бы участвовать в договорный матч ».

«Менеджмент в боксе очень субъективен, поскольку нет реальных критериев, по которым можно было бы оценивать поединки», — добавил он. «Таким образом, хотя мы испробовали несколько различных методологий, чтобы иметь возможность объявить договорные матчи, мы пришли к выводу, что невозможно сделать это до уровня, вызывающего дисциплинарные взыскания в спорте».

McLaren удалось найти больше доказательств коррупции в других областях спорта, таких как чемпионат мира по боксу среди юниоров в Польше в апреле. Макларен также отметил поведение заместителя суперинтенданта на чемпионате мира по боксу среди юниоров в Санкт-Петербурге в 2016 году, которое, по его словам, вынудило судей и судей подписаться на участие в некоторых странах.

«Ряд свидетелей выразили опасение выступить против коррупции», — сказал Макларен. «Кто-то сказал, что умрет». McLaren также сообщил, что бывший генеральный директор Карим Бузиди, который возглавил схему манипулирования судьями в Рио, продолжал влиять на спорт даже после ухода из Ибы. — опекун