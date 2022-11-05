Надежды на большое финансирование Cop27 исчезают в условиях войны и роста цен на энергоносители

от Рейтер

Крупные компании находятся под большим давлением, чем когда-либо, чтобы направить деньги на сдерживание изменения климата, но шансы на то, что переговоры в ООН обеспечат необходимый стимул, уменьшились, поскольку война на Украине, рост цен на энергоносители и геополитическая напряженность имеют приоритет.

В интервью более дюжины американских и европейских финансовых лидеров выразили пессимизм в отношении того, что конференция по климату в Шарм-эль-Шейхе, Египет, которая начинается 6 ноября, может добиться явного прогресса.

Им нужны признаки темпов регулирования, которые позволили бы советам директоров компаний планировать свою климатическую политику.

Но поскольку глобальные события в последнее время отвлекают правительства, они опасаются, что страны не смогут взять на себя какие-либо важные новые обязательства.

«Геополитические отношения, которые переходят в COP27, являются одним из худших уровней в новейшей истории», — сказал Люк Сузамс, руководитель отдела ESG и устойчивого финансирования в регионе EMEA в Jefferies.

«Старая дилемма климатического финансирования, которая решается между развитым миром и развивающимся миром, конечно, будет иметь решающее значение. Я не думаю, что мы очень оптимистичны в отношении того, что многие решения будут приняты в этом отношении».

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Выбросы должны быть уменьшены

В отчете ООН, опубликованном в октябре, подчеркивается актуальность климатической проблемы и то, что к концу десятилетия выбросы должны сократиться на 43%, чтобы предотвратить наихудшие последствия более горячей планеты.

Лучшей надеждой может быть предотвращение уничтожения достигнутого до сих пор прогресса.

«Предотвращение отступления от существующих обязательств и обязательств… вероятно, будет считаться успехом», — сказал Бенедикт Бакли, аналитик ClearBridge Investments.

Несколько компаний обязались сократить выбросы в прошлом году, но, как и многим правительствам, им еще предстоит выяснить, как выполнить эти обязательства.

Более 550 финансовых компаний являются членами Финансового консорциума Net Zero Glasgow, целью которого является сокращение выбросов и подталкивание компаний реального сектора экономики, которые зависят от их финансирования, к тому же, но темпы работы были медленными.

Сделано недостаточно

«Реальность такова, что за последние 12 месяцев было сделано недостаточно — некоторые утверждают, что мы откатились назад», — сказала Гортензия Бьюи, глобальный директор по исследованиям в области устойчивого развития в Morningstar.

Самым большим разочарованием после переговоров по климату в Глазго в прошлом году стало вторжение в Украину России, крупного экспортера нефти и газа.

Европе, в частности, пришлось переосмыслить свою прошлую зависимость от российского газа и искать альтернативы. В краткосрочной перспективе, включая уголь, это подрывает соглашение саммита Организации Объединенных Наций в Глазго о поэтапном отказе от его использования. Однако более высокие цены на нефть и газ в этом году вознаградили тех, кто производит ископаемое топливо.

Сценарий: Росс Кербер и Саймон Джессап.