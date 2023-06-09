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Надежды российских и белорусских футболистов на Париж-2024 укрепили комментарии Баха

9 июня, 2023
Boleslava Sokolova

Даниил Медведев в Риме. Фото: Alamy.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу президент Олимпийских игр Томас Бах повторил свой призыв к российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в качестве нейтральных лиц.

Это станет огромным стимулом для ряда высокопоставленных игроков WTA и ATP Tour, которым будет отказано в шансе на олимпийское золото в Париже в 2024 году, включая десятку лучших игроков среди мужчин Даниила Медведева, Андрея Рублева и первую ракетку мира WTA Беларусь. №2 Ариана Соболенко.

Согласно заявлению олимпийской организации, и Бах, и Макрон рассказали об Олимпиаде в Париже в 2024 году и подтвердили, что решение об участии российских и белорусских спортсменов «будет принято МОК в соответствующее время».

В пятницу Бах снова обошел требования о повторном допуске спортсменов, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вне встречи со спортсменами-беженцами.

Тоже очень понятно: ни команды, ни делегаций. «Речь идет о нейтральных спортсменах, которые должны участвовать, как вы можете видеть здесь, на «Ролан Гаррос», — сказал Бах о теннисистах, соревнующихся на Открытом чемпионате Франции.

«Ни флага России, ни гимна России, ни цветов, ни национальной идентичности вообще, и так устроены эти чемпионаты мира.

Все больше и больше международных федераций применяют эти условия и эту формулу. Так что, в конце концов, я очень уверен, что спортивное мастерство и этот уникальный боевой дух победят».

Споры о возвращении россиян и белорусов разгорелись с тех пор, как в марте Международный олимпийский комитет принял решение поддержать их возвращение.

Международные федерации разделились по этому вопросу за четырнадцать месяцев до парижской Олимпиады.

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Украина подала официальные протесты против возвращения спортсменов из этих стран в олимпийское лоно, в то время как российская агрессия на ее территории продолжается.

Россия вступила в конфликт с Международным олимпийским комитетом еще до того, как страна завоевала своего соседа, когда выяснилось, что высокопоставленные спортивные и правительственные чиновники сговорились в масштабной допинговой программе.

Тем не менее, большинство нынешних топ-игроков в России избегали ввязываться в какие-либо допинговые скандалы.

Олимпийские игры в Париже были названы Международным олимпийским комитетом наиболее инклюзивными из всех Игр.

«Олимпийские игры 2024 года в Париже станут Играми новой эры с учетом реформ Олимпийской повестки дня 2020 года и Олимпийской повестки дня 2020+5», — говорится в заявлении МОК.

«На этих Играх лозунг «открытые игры» воплотится в жизнь. Париж-2024 станет самыми инклюзивными Олимпийскими играми, самыми городскими Олимпийскими играми, самыми современными Олимпийскими играми, самыми устойчивыми Олимпийскими играми и самыми гендерно сбалансированными Олимпийскими играми. Олимпийские игры в истории, с полным паритетом между спортсменами и легкоатлетами.

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