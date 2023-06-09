Даниил Медведев в Риме. Фото: Alamy.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу президент Олимпийских игр Томас Бах повторил свой призыв к российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в качестве нейтральных лиц.

Это станет огромным стимулом для ряда высокопоставленных игроков WTA и ATP Tour, которым будет отказано в шансе на олимпийское золото в Париже в 2024 году, включая десятку лучших игроков среди мужчин Даниила Медведева, Андрея Рублева и первую ракетку мира WTA Беларусь. №2 Ариана Соболенко.

Согласно заявлению олимпийской организации, и Бах, и Макрон рассказали об Олимпиаде в Париже в 2024 году и подтвердили, что решение об участии российских и белорусских спортсменов «будет принято МОК в соответствующее время».

В пятницу Бах снова обошел требования о повторном допуске спортсменов, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вне встречи со спортсменами-беженцами.

Тоже очень понятно: ни команды, ни делегаций. «Речь идет о нейтральных спортсменах, которые должны участвовать, как вы можете видеть здесь, на «Ролан Гаррос», — сказал Бах о теннисистах, соревнующихся на Открытом чемпионате Франции.

«Ни флага России, ни гимна России, ни цветов, ни национальной идентичности вообще, и так устроены эти чемпионаты мира.

Все больше и больше международных федераций применяют эти условия и эту формулу. Так что, в конце концов, я очень уверен, что спортивное мастерство и этот уникальный боевой дух победят».

Споры о возвращении россиян и белорусов разгорелись с тех пор, как в марте Международный олимпийский комитет принял решение поддержать их возвращение.

Международные федерации разделились по этому вопросу за четырнадцать месяцев до парижской Олимпиады.

Украина подала официальные протесты против возвращения спортсменов из этих стран в олимпийское лоно, в то время как российская агрессия на ее территории продолжается.

Россия вступила в конфликт с Международным олимпийским комитетом еще до того, как страна завоевала своего соседа, когда выяснилось, что высокопоставленные спортивные и правительственные чиновники сговорились в масштабной допинговой программе.

История продолжается

Тем не менее, большинство нынешних топ-игроков в России избегали ввязываться в какие-либо допинговые скандалы.

Олимпийские игры в Париже были названы Международным олимпийским комитетом наиболее инклюзивными из всех Игр.

«Олимпийские игры 2024 года в Париже станут Играми новой эры с учетом реформ Олимпийской повестки дня 2020 года и Олимпийской повестки дня 2020+5», — говорится в заявлении МОК.

«На этих Играх лозунг «открытые игры» воплотится в жизнь. Париж-2024 станет самыми инклюзивными Олимпийскими играми, самыми городскими Олимпийскими играми, самыми современными Олимпийскими играми, самыми устойчивыми Олимпийскими играми и самыми гендерно сбалансированными Олимпийскими играми. Олимпийские игры в истории, с полным паритетом между спортсменами и легкоатлетами.

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