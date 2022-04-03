Надо расследовать неизбирательные нападения России как военные преступления

Украинские пожарные работают на месте разрушенного после взрыва здания в Одессе (Петрос Яннакурис/AP) (AP)

«Неизбирательные» атаки со стороны русский Должны быть расследованы силы в отношении мирных жителей невиновных украинцев как военные преступления Министр иностранных дел Он сказал.

ле ферма Он сказал, что Великобритания «не успокоится», пока виновные в зверствах на Украине не предстанут перед судом, добавив, что России не будет позволено скрывать свою причастность с помощью «циничной дезинформации».

Г-жа Трусс сослалась на «ужасающие действия» российских войск в городах Ирбен и Буча.

Государственный секретарь Лиз Трасс (Стефан Руссо/Пенсильвания) (PA Wire)

Служба новостей Она сказала, что ее репортеры в Буче, к северо-западу от Киева, видели, как украинские солдаты использовали тросы, чтобы стаскивать тела с улицы, и делали это издалека из-за опасений, что они могут быть заминированы.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что его репортеры насчитали не менее шести тел, добавив, что местные жители говорят, что это были мирные жители, убитые российскими солдатами без провокации.

Г-жа Трусс заявила в своем заявлении в воскресенье: «Поскольку российские войска вынуждены отступать, мы видим все больше свидетельств ужасающих действий сил вторжения в такие города, как Ирбен и Буча.

«Их неизбирательные нападения на ни в чем не повинных мирных жителей во время незаконного и неоправданного российского вторжения в Украину должны быть расследованы как военные преступления.

«Мы не позволим России скрыть свою причастность к этим злодеяниям с помощью циничной дезинформации и обеспечим раскрытие правды о действиях России».

Она сказала, что Великобритания будет полностью поддерживать любые расследования МУС, добавив, что усилия Великобритании по ускорению и поддержке расследования МУС преступлений в Украине были «крупнейшим государственным обращением в его истории».

Г-жа Трасс сказала: «Мы не успокоимся, пока виновные в зверствах, в том числе военачальники и лица путинского режима, не предстанут перед судом.

«В настоящее время как никогда важно, чтобы международное сообщество продолжало оказывать Украине столь необходимую гуманитарную и военную поддержку, и чтобы мы ужесточили санкции, чтобы полностью перекрыть финансирование путинской военной машины».

История продолжается

Министр транспорта Грант Шапс «Мир должен принять к сведению» то, что произошло в Украине, сказал он.

Министр транспорта Грант Шаппс (Стефан Руссо/Пенсильвания) (PA Wire)

Когда его спросили, следует ли передавать предполагаемые военные преступления в МУС, он сказал Sky News: «Я считаю абсолютно правильным, что все это должным образом задокументировано. Это важно».

«Мы уже видели войну, важно, чтобы это было задокументировано и чтобы дела могли быть переданы в международный суд».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что власти в Украине обнаружили «именно то, что выглядело как военные преступления», в том числе тела казненных мирных жителей и массовые захоронения.

Никифоров сказал BBC Sunday Morning, что сцены, обнаруженные в неоккупированных районах, таких как Буча, «сложно описать».

Он сказал: Мы нашли братские могилы. Мы нашли людей со связанными руками и ногами… с пулевыми отверстиями и отверстиями в затылке.

Понятно, что это были мирные жители и их казнили.

«Мы нашли полуобгоревшие тела, как будто кто-то пытался скрыть свои преступления, но не успел сделать это должным образом».

Тем временем Борис Джонсон разговаривал с господином Зеленским в субботу вечером.

«Он поздравил доблестные украинские вооруженные силы с успехом в отражении вторжения российской армии в ряде районов, но признал огромные проблемы и огромные страдания, причиненные гражданскому населению», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Премьер-министр проинформировал г-на Зеленского о ходе недавней конференции военных доноров, которую Великобритания провела с 35 странами, как сказал № 10, и «обязана продолжать наращивать оборонную поддержку».

«Президент Зеленский подчеркнул актуальность борьбы Украины за свое выживание как свободной и демократической страны, а также важность международной помощи», — добавил представитель.

Он также проинформировал президента Зеленского о ситуации на мирных переговорах и приветствовал дальнейшее участие Великобритании в этих дипломатических усилиях.

Два лидера согласились с важностью продолжения ужесточения санкций для усиления экономического давления на военную машину (Владимира) Путина, пока российские войска остаются на украинской земле.

«Они обязались оставаться в тесном контакте и снова разговаривать в ближайшие дни».

Министерство расселения, жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что в аэропортах, портах и ​​на вокзалах по всей стране создаются приемные центры для приема украинцев.

В общей сложности 27 местных органов власти получат долю в размере 1,87 млн ​​фунтов стерлингов для управления 31 различным центром по всей стране.

Центры будут предоставлять продукты питания, одежду и товары для здоровья, а также служить местом встречи для семей, собравшихся вместе.