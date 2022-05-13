Над триптихом еще нужно поработать

снимок экрана : рок игры

когда Grand Theft Auto: The Trilogy — окончательное издание Запущенный в прошлом году, это была катастрофа. Три самые любимые видеоигры всех времен были официально переизданы на современных устройствах и мало того, что выглядели как грязная игра, Но беги, как он, тоже. вещи были Так Плохо, на самом деле, что Rockstar Мне пришлось предложить несколько бесплатных игр фанатам, чтобы компенсировать это..

Некоторые более поздние патчи пытались решить некоторые из этих проблем, но, как Комплексная перепроверка игр цифровое литье шоуВсе еще там Много работы осталось сделать здесь.

Благовещение первое : Дождь сейчас в основном нормальный, как есть Это должно быть после 15 исправлений ошибок, и после запуска добавлен слой тумана, который дает игровому миру приличное ощущение масштаба на лету. Также были исправлены некоторые из самых вопиющих орфографических ошибок на баннерах, а также были исправлены основные проблемы с архитектурой миссий и коллизиями. Самое главное, что Игры теперь работают намного плавнее, особенно в режиме «Производительность», который удерживает все на скорости 60 кадров в секунду.

Теперь о плохих новостях. Вы будете делать много вещей, которые выглядят плохо в этих играх. никогда Будьте настойчивы, потому что это порты для телефонных игр, и есть много штрихов, которые вы можете добавить, когда будете вносить их. Игра, предназначенная для запуска iPhone к системе, такой как PS5 или современный ПК. Это такие вещи, как общий вид персонажей, который в то время хорошо подходил для ЭЛТ-телевизоров с низким разрешением, но казался неуместным в настройках HD, а также эффекты освещения окружающей среды (такие как темные и золотые закаты). посвященный Подземный мир И Сан-Андреас которые были удалены.

И хотя некоторые теги были исправлены, многие другие имеют орфографические ошибки, либо в результате того, что Rockstar скрывается в переводе, либо Проделана большая работа по обновлению ИИ (которое также имеет нерешенные проблемы с текстурой стен и отметками зданий). Вы можете увидеть примеры всего этого в действии в цифровое литье Видео ниже: