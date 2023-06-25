Наемники возвращаются на базы после того, как бросили вызов власти Путина

В Кремле заявили, что главарь наемников переезжает в Беларусь

Губернатор района заявил, что бойцы Вагнера покидают Ростов

Беларусь заявила, что выступила посредником в сделке в обмен на безопасность повстанцев

Ростов-на-Дону/Воронеж, Россия (Рейтер) — Российские наемники с тяжелым вооружением покинули город Ростов на юге России в рамках сделки, которая остановила их быстрое продвижение на Москву, но вызвала в воскресенье вопросы о власти президента Владимира Путина. .

Чтобы положить конец своему недолговечному мятежу, бойцы группы Вагнера начали возвращаться на свои базы поздно вечером в субботу в обмен на гарантии их безопасности. Их лидер Евгений Пригожин переедет в Беларусь по сделке, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что беспорядки в России могут закончиться через несколько месяцев, а министр иностранных дел Италии заявил, что это развеяло «миф» о единстве России.

Путин не давал публичных комментариев с тех пор, как была заключена сделка, призванная решить одну из самых серьезных проблем с тех пор, как он пришел к власти более двух десятилетий назад.

Он сказал, что придает большое значение конфликту в Украине в отрывках из интервью, которое транслировалось по государственному телевидению в воскресенье, но которое, по-видимому, было записано до восстания и не содержало никаких ссылок на субботние события.

Путин примет участие в заседании Совета безопасности России на следующей неделе, сообщило государственное телевидение, не вдаваясь в подробности.Белорусское информационное агентство Белта сообщило, что Путин и Лукашенко снова встретились в воскресенье после как минимум двух звонков в субботу.

62-летнего Пригожина видели выезжающим из районного военного штаба в Ростове, в сотнях миль к югу от Москвы, поздно вечером в субботу на внедорожнике. В воскресенье его местонахождение неизвестно.

Пригожин, бывший союзник Путина и бывший заключенный, чьи силы участвовали в одних из самых кровавых сражений 16-месячной войны на Украине, сказал, что его решение надавить на Москву было направлено на отчуждение коррумпированных и некомпетентных российских лидеров, которых он обвиняет в том, что они испортили войну. .

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил события в России в отдельных телефонных беседах с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Согласно официальным заявлениям, и Байден, и Трюдо выразили неизменную поддержку Украине, поскольку она продолжает контрнаступление с целью вернуть себе территории, захваченные Россией.

«Мир должен оказать давление на Россию, чтобы восстановить международный порядок», — написал Зеленский в Twitter.

Трещины в интерфейсе

Западные лидеры выразили обеспокоенность событиями в России, обладающей самым большим ядерным арсеналом в мире.

«Мы видим, что на российском фасаде появляется все больше трещин», — заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Китай, ключевой союзник Путина, поначалу публично не упоминал о беспорядках и в конце концов заявил после воскресных переговоров с высокопоставленным российским дипломатом, что поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности.

После захвата Ростова, ключевого тылового узла тылового обеспечения российского вторжения в Украину, наемники в субботу начали то, что Пригожин назвал «маршем справедливости», переправляя танки и бронетранспортеры на сотни миль к северу и разрушая баррикады, воздвигнутые, чтобы остановить их перед наступлением. иметь дело. уйти в отставку.

На видео, циркулировавших в соцсетях из Ростова в ту ночь, якобы было видно, как наемники отступали колонной из бронетехники, танков и учебно-тренировочных машин под крики «Вагнера», скандирование и праздничную стрельбу жителей.

Reuters удалось подтвердить местонахождение видео, но не дату его съемки.

«Берегите себя», — кричала женщина.

Демонстрация поддержки недолговечного восстания Вагнера была неожиданной в стране, все более нетерпимой к публичной критике Путина и его правления.

[1/13]Фото: Антон Ваганов/Reuters

Атмосфера на улицах Ростова в воскресенье была преимущественно теплой.

«Было страшно, — сказал житель Дмитрий, отказавшийся назвать свою фамилию. — Все довольны, потому что ничего страшного не произошло. Вооруженного столкновения не было». «В стране очень серьезные проблемы, которые необходимо решить».

В Москве, где в воскресенье было мало свидетельств усиления безопасности, некоторые выразили определенное понимание позиции Пригожина.

«Мнение человека, имеющего определенный вес в обществе, скорее всего, должно быть услышано властями», — сказал москвич Олег, не назвавший своей фамилии.

Понедельник был объявлен выходным днем ​​в российской столице, чтобы дать время разобраться во всем.

Рейтер Графика Рейтер

сделка при посредничестве

В соответствии с соглашением, которое было заключено поздно вечером в субботу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина за вооруженный мятеж будет прекращено, Пригожин переедет в Беларусь, а боевики Вагнера, сплотившиеся на его стороне, по его признанию, не будут привлечены к ответственности. . Бывшая служба в России.

Песков сказал, что Лукашенко предложил выступить посредником с одобрения Путина, потому что он лично знал Пригожина почти 20 лет.

В телевизионной речи во время субботней драмы Путин сказал, что восстание поставило под угрозу само существование России, пообещав наказать тех, кто стоит за восстанием, и провести параллели с хаосом 1917 года, который привел к большевистской революции.

Несколько месяцев назад Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в некомпетентности и отказе от боеприпасов своим бойцам во время их боев за Бахмут на Украине.

В этом месяце Пригожин нарушил приказ передать свои силы Министерству обороны. Восстание началось в пятницу после того, как было заявлено, что армия убила несколько своих солдат в результате авиаудара. Минобороны это опровергло.

Вагнер, чьи люди в Украине включают в себя тысячи бывших заключенных, завербованных из российских тюрем, превратилась в разросшуюся международную корпорацию с интересами горнодобывающей промышленности и боевиками в Африке и на Ближнем Востоке.

Доктор Марина Мирон из Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона сообщила агентству Рейтер, что потребуется некоторое время, чтобы найти замену этим операциям, чтобы Пригожин мог продолжать руководить ими какое-то время.

Она сказала, что быстрое прекращение беспорядков свидетельствует о том, что власть Путина не будет подорвана им одним.

Другие сторонние источники заявили, что субботние события ослабили Путина и боевую мощь России в Украине.

Итальянская газета «Il Messaggero» процитировала слова министра иностранных дел Италии Антонио Таджани: «Миф о единстве путинской России развеялся… Это неизбежный результат, когда она поддерживает и финансирует группу наемников».

Брайан Тейлор, профессор русистики Сиракузского университета, сказал, что эти события шокировали бы общественность и элиту и ослабили бы Путина.

Минцифры России рекомендовало ИКТ и медиа-компаниям давать сотрудникам выходной по понедельникам.

«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем», — сказали в министерстве.

Освещение репортеров Reuters Гарета Джонса и Филиппы Флетчер. Монтаж: Фрэнк Джек Дэниэл, Джейн Мерриман и Крис Риз.

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