Наемники Путина направляются в сторону России, в сторону крупного города

Москва:
Россия приказала арестовать Вагнера, главу мощного отряда наемников, после того, как он призвал к вооруженному восстанию против вооруженных сил страны. Этот шаг был сделан на фоне растущей враждебности между соперничающими кремлевскими лагерями из-за войны на Украине.
Вот 10 фактов об этой великой истории:
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В ряде крупных российских городов, в том числе в столице, были усилены меры безопасности после того, как лидер группы Вагнера Евгений Пригожин пообещал свергнуть руководство Москвы.
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Мэр Москвы объявил о начале антитеррористической операции на основании полученной информации.
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«В связи с поступающей информацией в Москву принимаются антитеррористические меры, направленные на усиление безопасности», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях.
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И в Ростове, и в Липецке на юге России усилены меры безопасности. В Ростове власти попросили всех жителей не покидать свои дома.
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Глава Вагнера Евгений Пригожин, втянутый в многомесячную вражду с министерством обороны, сегодня обвинил Москву в нанесении смертоносных ракетных ударов по его войскам и пообещал нанести ответный удар.
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Он пообещал принять все необходимые меры для свержения военного руководства страны и заявил, что его войска «уничтожат все» на своем пути. «Мы продолжаем идти, мы пойдем до конца», — сказал Пригожин.
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Он призвал россиян наказать военное руководство Москвы за самый дерзкий вызов президенту Владимиру Путину с момента начала наступления на Украине в прошлом году.
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Служба безопасности России возбудила уголовное дело против шефа Вагнера, призвав силы ЧВК Вагнера игнорировать его приказы и арестовать его.
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Конфликт резко обострился в затянувшейся битве между лидером наемников и российскими службами безопасности, которая стала самым большим вызовом власти Путина с тех пор, как 16 месяцев назад он ввел войска в Украину.
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Президент Владимир Путин круглосуточно получает от силовиков сводки об их усилиях по противодействию «попытке вооруженного мятежа».
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