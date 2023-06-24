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Наемники Путина направляются в сторону России, в сторону крупного города

24 июня, 2023
Vsevolod Egorov

Группа Вагнера вела наступление на востоке Украины. (файл)

Москва:
Россия приказала арестовать Вагнера, главу мощного отряда наемников, после того, как он призвал к вооруженному восстанию против вооруженных сил страны. Этот шаг был сделан на фоне растущей враждебности между соперничающими кремлевскими лагерями из-за войны на Украине.

Вот 10 фактов об этой великой истории:

  1. В ряде крупных российских городов, в том числе в столице, были усилены меры безопасности после того, как лидер группы Вагнера Евгений Пригожин пообещал свергнуть руководство Москвы.

  2. Мэр Москвы объявил о начале антитеррористической операции на основании полученной информации.

  3. «В связи с поступающей информацией в Москву принимаются антитеррористические меры, направленные на усиление безопасности», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях.

  4. И в Ростове, и в Липецке на юге России усилены меры безопасности. В Ростове власти попросили всех жителей не покидать свои дома.

  5. Глава Вагнера Евгений Пригожин, втянутый в многомесячную вражду с министерством обороны, сегодня обвинил Москву в нанесении смертоносных ракетных ударов по его войскам и пообещал нанести ответный удар.

  6. Он пообещал принять все необходимые меры для свержения военного руководства страны и заявил, что его войска «уничтожат все» на своем пути. «Мы продолжаем идти, мы пойдем до конца», — сказал Пригожин.

  7. Он призвал россиян наказать военное руководство Москвы за самый дерзкий вызов президенту Владимиру Путину с момента начала наступления на Украине в прошлом году.

  8. Служба безопасности России возбудила уголовное дело против шефа Вагнера, призвав силы ЧВК Вагнера игнорировать его приказы и арестовать его.

  9. Конфликт резко обострился в затянувшейся битве между лидером наемников и российскими службами безопасности, которая стала самым большим вызовом власти Путина с тех пор, как 16 месяцев назад он ввел войска в Украину.

  10. Президент Владимир Путин круглосуточно получает от силовиков сводки об их усилиях по противодействию «попытке вооруженного мятежа».

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