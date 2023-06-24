Наемники Путина направляются в сторону России, в сторону крупного города

В ряде крупных российских городов, в том числе в столице, были усилены меры безопасности после того, как лидер группы Вагнера Евгений Пригожин пообещал свергнуть руководство Москвы.

Мэр Москвы объявил о начале антитеррористической операции на основании полученной информации.

«В связи с поступающей информацией в Москву принимаются антитеррористические меры, направленные на усиление безопасности», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях.

И в Ростове, и в Липецке на юге России усилены меры безопасности. В Ростове власти попросили всех жителей не покидать свои дома.

Глава Вагнера Евгений Пригожин, втянутый в многомесячную вражду с министерством обороны, сегодня обвинил Москву в нанесении смертоносных ракетных ударов по его войскам и пообещал нанести ответный удар.

Он пообещал принять все необходимые меры для свержения военного руководства страны и заявил, что его войска «уничтожат все» на своем пути. «Мы продолжаем идти, мы пойдем до конца», — сказал Пригожин.

Он призвал россиян наказать военное руководство Москвы за самый дерзкий вызов президенту Владимиру Путину с момента начала наступления на Украине в прошлом году.

Служба безопасности России возбудила уголовное дело против шефа Вагнера, призвав силы ЧВК Вагнера игнорировать его приказы и арестовать его.

Конфликт резко обострился в затянувшейся битве между лидером наемников и российскими службами безопасности, которая стала самым большим вызовом власти Путина с тех пор, как 16 месяцев назад он ввел войска в Украину.