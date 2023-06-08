Наемным ликвидаторам, принадлежащим России, потребуется центральный банк для ограничения транзакций – The Irish Times

Совместные ликвидаторы двух российских государственных компаний по фрахтованию самолетов и судов, базирующихся в Ирландии, запросили в Верховном суде приказы, которые, по их словам, необходимы для эффективной ликвидации компаний.

В конце прошлого месяца Высокий суд назначил Дэмиена Морана и Джулиана Морони из Teneo Restructuring Ireland совместными ликвидаторами GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC после того, как г-н Конор Дигнам отклонил просьбу компаний о проведении проверки.

Компании оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов (4,1 миллиарда евро), и их ликвидация была названа крупнейшей в истории страны.

Финансовые трудности компаний возникают из-за экономических санкций, введенных против российских компаний после прошлогоднего вторжения в Украину.

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В Республике Центральный банк Ирландии является официальным органом, отвечающим за надзор за пенитенциарной системой. Когда в четверг перед достопочтенным судьей Рори Малкахи было упомянуто о ликвидации, Джеймс Доэрти сказал ликвидаторам, что, хотя между его клиентами и Центральным банком в целом были хорошие и позитивные обмены мнениями по поводу ликвидации, все еще остается много сложных вопросов, вызывающих озабоченность.

Из-за санкций ликвидаторам приходится обращаться в Центральный банк за разрешением или отказом от участия в операциях с участием компаний.

В результате ликвидаторы обратились в суд с просьбой для эффективного проведения процесса ликвидации назначить слушание по его заявлению о различных судебных запретах и ​​заявлениях, формально признающих, что ликвидаторы, а не какие-либо российские юридические лица, вступили в силу. корпоративный контроль.

Юрист заявил, что в заявлении есть дополнительная срочность, вытекающая из решения суда о закрытии компаний. Директор компаний Роман Лядов, который давал показания от имени компаний под присягой в различных судебных процессах, по-видимому, покинул Ирландию и вернулся в Россию.

Юрист добавил, что компьютерный сервер компании вышел из строя вскоре после того, как суд вынес постановление о назначении ликвидаторов.

Это, по его словам, очень затруднило доступ ликвидаторов к бухгалтерским книгам и записям компаний.

В ответ юристы ЦБ заявили, что для ответа на запрос ликвидатора требуется время.

Этот вопрос поднял сложные и новые вопросы, связанные с неплатежеспособностью юридических лиц, подпадающих под санкции.

Суд также услышал, что Европейской комиссии необходимо проконсультироваться по этому вопросу, что потребует времени.

Kelley Smith SC от имени четырех кредиторов, запросивших распоряжения о ликвидации, выразил обеспокоенность своих клиентов по поводу любых задержек в процессе ликвидации.

По словам юриста, это особенно верно, поскольку местонахождение и состояние многих активов ГТЛК, в том числе самолетов, остаются неизвестными для ее клиентов.

Г-н судья Малкахи признал сложность судебного разбирательства.

Он установил график обмена юридическими документами и отложил рассмотрение дела на две недели.

Судья сказал, что надеется назначить дату слушания требования ликвидаторов в этот день.

В число четырех кредиторов, успешно получивших приказы о ликвидации, входят Trinity Investments DAC и ассоциированная организация Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.

Двумя другими кредиторами являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, зарегистрированные на Каймановых островах.

Кредиторы утверждают, что они должны GTLK Europe 178 миллионов долларов, и долг растет.

Кредиторы утверждают, что заключили ряд соглашений о рефинансировании долга андеррайтеров, предоставив существенные средства GTLK Europe Captial, по которым GTLK выступила со-гарантом.

Кредиторы утверждают, что с момента введения санкций GTLK Europe Capital допустила значительное невыполнение своих обязательств по погашению, в частности требования по уплате процентов, начисленных по кредитам.

ГТЛК — крупнейшая российская чартерная компания в транспортной сфере, предоставляющая в лизинг суда и самолеты клиентам по всему миру.

Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Europe Group находится в Дублине, и компании, которые она намеревается ликвидировать, находятся на вершине структуры группы.

Многие из директоров будущей материнской компании ГТЛК являются членами кабинета министров или заместителями министров в Кремле.