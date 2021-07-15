Сарвар Исмаилов входит в группу «Эвертон» с 2019 года, но его переход в полный состав «синих» – последнее укрепление связей с одним из самых богатых людей мира.

26-летний Исмаилов является племянником Алишера Усманова, давнего друга и делового партнера «Эвертона» Фархада Мошири, чьи бизнес-интересы как USM Holdings были основными торговыми партнерами «Ириски».

Когда Исмаилов впервые приехал, он занял место в совете стадиона клуба, а затем расширил свою роль и стал первым спортивным и коммерческим директором женской блюзовой команды в 2020 году, благодаря чему он заключил ряд прибыльных сделок.

Он был настолько впечатлен, что ему предложили место за столом, сохранив при этом свои роли в Everton Women на совете стадиона, и он будет выступать в качестве представителя Мошири.

К нему присоединился давний финансовый директор Грант Инглес в составе высшего руководства Goodison Park.

«Эвертон» стремится стать одним из клубов, который восполнит этот пробел в так называемой «большой шестерке», и Мошири вложил более 400 миллионов фунтов стерлингов для достижения этой цели.

Это также послужило толчком к предложению нового проекта стадиона в доке Брэмли Мур, который получил одобрение на планирование от городского совета Ливерпуля в начале этого года.

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Усманов никогда официально не присоединился к «Эвертону», вместо этого он решил поддержать усилия своего друга через коммерческое партнерство, такое как права на именование тренировочных площадок через USM Holdings на Finch Farm, спонсорство от Megafon и платеж USM в размере 30 млн фунтов стерлингов за первый отказ Брэмли Мура в праве на имя стадиона Дык.

Была также связь с MY.GAMES, поскольку USM были «косвенными акционерами» Mail.ru, владельца MY.GAMES, платформы с более чем 700 миллионами зарегистрированных пользователей по всему миру.

Благодаря таким прочным связям с Усмановым, «Эвертон» связан с одним из самых богатых людей на планете, состояние которого за последний год увеличилось только примерно на 3,6 миллиарда фунтов стерлингов.

67-летний Усманов, который подружился с Мошири в 1990-х годах после того, как владелец Эвертона начал инвестировать в такие российские предприятия, как Металлоинвест и Мегафон, был акционером Арсенала с Мошири до того, как Блюз заняли Гудисон Парк в 2016 году.

Отношения между Эвертоном и Усмановым были выгодными с точки зрения коммерческого роста. В то время как расчеты, опубликованные The Blues в декабре, показали, что убытки клуба за период 2019-2020 гг. Составили 139,9 млн фунтов стерлингов, тогда как объемы спонсорской, рекламной и маркетинговой деятельности клуба составили 64 млн фунтов стерлингов, что более чем вдвое по сравнению с годом до 2019 года 29. миллионов фунтов стерлингов, увеличившись на 119 процентов.

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С учетом новых правил финансового Fair Play, которые, вероятно, будут соблюдаться УЕФА после пандемии и провала заговора в Лиге Европы, увеличение стоимости этих деловых сделок поможет долгосрочной стратегии Эвертона, поскольку они стремятся начать новую главу в Bramley. Мур Док в грядущих сезонах и постарается встряхнуть сложившуюся турнирную таблицу.На вершине английской Премьер-лиги какое-то время.

В Усманове у них есть деловой партнер, у которого уже все хорошо.

Список богатых людей планеты от Forbes на 2021 год, который считается исчерпывающим списком самых богатых людей на планете, помещает Усманова в список 100 самых богатых людей мира.

С момента составления списка 2020 года состояние Усманова подскочило с 9,8 млрд фунтов до 13,4 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 3,6 млрд фунтов стерлингов за последние 12 месяцев, что сделало его одним из 100 крупнейших компаний в списке из 99. Что касается владельца Everton Moshiri, то он занимает 1064 место. В списке Forbes с состоянием около 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.

В январе 2020 года Усманов сказал Financial Times, что, если бы его давний друг и деловой партнер попросил его, он «с большим удовольствием» купил бы долю в «Эвертоне», но подчеркнул, что у него есть другие способы инвестировать в клуб.

Наличие более прочных связей с такой сильной личностью благодаря назначению Исмаилова будет способствовать планам Мошири относительно будущего роста клуба, поскольку он стремится вывести их в новую успешную эру под руководством нового председателя Рафы Бенитеса.