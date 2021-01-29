Назначение студента авиационного инженера стипендиатом международной программы

Университетский парк, штат Пенсильвания – Джейсон Корнелиус, аспирант в области авиационной техники, был выбран Стэнфордский форум США и России Стипендиат (SURF) программы 2020-2021 гг.

Корнелиус присоединяется к группе из 51 стипендиата SURF, отобранных из 700 заявлений из 215 университетов по всему миру. Fellows Class 2020-21 представляет 11 стран и 39 учреждений и говорит на более чем 25 языках. В рамках этой программы стипендиаты SURF будут сотрудничать в исследовательских проектах по изучению отношений между США и Россией. Стипендиаты представляют различные дисциплины, включая безопасность и контроль над вооружениями, экономическое развитие, экологическое сотрудничество в области климата и окружающей среды, средства массовой информации и гуманитарные науки.

«У меня сложились прочные отношения с русской культурой и людьми, когда я провел зиму 2018 года в Санкт-Петербурге по интенсивной русской программе, – сказал Корнелиус. – С тех пор я знал, что хочу каким-то образом включить улучшение отношений между наши две страны в мою профессиональную жизнь ».

В предыдущие годы SURF включал в себя серию конференций, нацеленных на объединение аспирантов и студентов бакалавриата для изучения областей исследований, которые способствовали диалогу между Соединенными Штатами и Россией и поощряли ключевые заинтересованные стороны к сотрудничеству для поиска взаимовыгодных решений. В этом году миссия программы останется прежней, но она трансформируется в серию виртуальных круглых столов и семинаров с лидерами обеих стран.

«Программа приносит много пользы, от приобретения новых друзей и коллег по всему миру до лучшего понимания отношений между Соединенными Штатами и Россией с точки зрения космического сотрудничества», – сказал Корнелиус. «Моя главная цель – разработать инструменты, которые помогут мне улучшить отношения между нашими двумя странами в будущем». READ Призраки советских полетов в Рижском музее авиации

Корнелиус будет работать в команде из трех коллег, которые будут уделять особое внимание космическому сотрудничеству с точки зрения приватизации космоса и тому, как оно принесет пользу как Соединенным Штатам, так и России. Коллеги по команде Корнелиуса из Университета Иллинойса и Сколковского института науки и технологий в Москве.

«Я очень рад межкультурному обмену, который приходит с работой в международной команде», – сказал Корнелиус. «Моя команда небольшая, всего три студента, но мы довольно разные».