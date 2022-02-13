Наибольшее количество медалей россиян на зимних Олимпийских играх; США выиграли два серебра в женском спорте

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Американка Джейлин Кауф реагирует после завоевания серебряной медали в женском произвольном катании Моголов во время зимних Олимпийских игр 2022 года в воскресенье, 6 февраля 2022 года. Золото завоевала австралийка Джакара Энтони, а бронза досталась россиянке Анастасии Смирновой. Фото Боба Стронга / UPI | изображение лицензии

6 фев (ЮПИ) — Олимпийский комитет России лидировал в подсчете медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года по итогам воскресных соревнований, а Соединенные Штаты завоевали свои первые две медали, серебро в женских соревнованиях. Александр Большунов завоевал первое золото Китайской Республики, выиграв лыжные гонки в воскресенье после прохождения 30-километровой трассы на сноуборде со временем 1:16:09,8. Серебро завоевал Денис Спецов из Китая, а бронзу завоевал Лево Нисканен из Финляндии.

Бегуны на коньках стартуют с 15 километров. После четырех кругов по трассе бегуны переключаются на катание на лыжах под широким углом, направленным от них, еще на четыре круга.

Всего за четыре дня соревнований Китайская Республика завоевала пять медалей, за ней следуют Норвегия, Австрия и Италия, каждая из которых получила по три медали.

Россиянка Камила Валеева также ошеломила болельщиков во время своего первого выступления на зимних Олимпийских играх, став четвертой женщиной в истории соревнований, приземлившейся на тройную ось.

15-летняя Валеева набрала невероятные 90,18 балла и увеличила лидерство Китайской Республики в соревнованиях по фигурному катанию после того, как Соединенные Штаты опустились на второе место. Деятельность группы планируется завершить в понедельник.

Товарищ Марк Кондратюк, исполнивший «Иисус Христос — суперзвезда» из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, занял второе место в мужской произвольной программе с результатом 181,65.

Соединенные Штаты завоевали свои первые две медали на соревнованиях благодаря потрясающим заездам сноубордистки Джулии Марино и фигуристки Джейлин Кейв.

24-летняя Марино завоевала первую олимпийскую медаль США в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин. В своей второй карьере она восстановилась с 87,68 балла после падения во время попытки выйти на переднюю сторону 1080 во время своего первого раунда.

Зои Садовски Синнотт выиграла золото в этом мероприятии с результатом 92,88, впервые Новая Зеландия выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх. Бронзу завоевала австралийка Тесс Коди с результатом 84,15.

Кауфф взяла серебро в финале среди женщин Великих Моголов, пройдя дистанцию ​​за 26,37 секунды с результатом 15,10 в воздухе и 46,9 с результатом 80,28. Мероприятие оценивается на основе времени, затраченного фигуристом на прохождение маршрута, и технических способностей при выполнении прыжков и поворотов.

В этом соревновании золото завоевала австралийка Джакара Энтони, а бронзу завоевала россиянка Анастасия Смирнова.

Игроки женской сборной США остались сильными, поскольку непобежденная женская хоккейная команда обыграла Швейцарию со счетом 8:0 в третьем матче предварительного раунда группы А.

Победа пришла после того, как Соединенные Штаты обыграли Финляндию со счетом 5: 2 во время игры в четверг и их победу со счетом 5: 0 над Китайской Республикой в ​​субботу. Соединенные Штаты лидируют в сегменте группы А с 9 очками, за ними следует Канада с 6 очками и 3 очка.

В воскресенье Китай обыграл Японию со счетом 2:1 в матче группы B. Япония возглавляет группу с 7 очками, за ней следует Чехия с шестью очками и Китай с пятью очками.

Другие мероприятия в воскресенье включали бобслей в одиночном разряде среди мужчин, прыжок в одиночном разряде среди мужчин и конькобежный спорт на 5000 м среди мужчин – во всех этих соревнованиях сборная США выступила не слишком блестяще.

Нильс ван дер Пул из Швеции установил олимпийский рекорд в конькобежном спорте со временем 6: 08,84, выиграв золотую медаль. Серебро завоевал голландец Патрик Роест, а бронзу завоевал норвежец Халльгер Ингебратен.

Немецкий бегун Йоханнес Людвиг выиграл золотую медаль в гонке по санному спорту со временем 3: 48,735 в беге. Он стал самым старшим, выигравшим турнир, всего через восемь дней после 36. За ним последовали австриец Вольфганг Киндл и итальянец Доминик Фишналер.

Японец Рёю Кобаяши занял первое место в соревнованиях по сноуборду с результатом 275,0, за ним последовали австриец Мануэль Феттнер и Давид Кубацки из Польши, взявшие серебро и бронзу соответственно.

В мужской квалификации американец Шон Фитц-Саймонс занял третье место, а пятый золотой медалист Ред Джеррард вышел в число 12 лучших в финале в понедельник. Лучший результат у китаянки Су Имин.

В смешанном керлинге США вылетели, проиграв Швейцарии со счетом 6: 5. Американская команда (3-5) завершает матч первого круга и Олимпиаду в воскресенье против Великобритании. Швейцария также выбыла (3-5).

Олимпийские чиновники отложили воскресные соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин из-за сильного ветра после того, как они переносились несколько раз.

«Из-за порывов ветра и обновленных прогнозов было решено в интересах безопасности и справедливости по отношению к бегунам отложить сегодняшнюю мужскую олимпийскую трассу на другой день», — говорится в сообщении команды США по лыжам и сноуборду.

Мероприятие теперь будет проходить в полдень по местному времени в Национальном горнолыжном центре Яньцин, получившем прозвище «Скала», согласно официальному олимпийскому расписанию.

Тропа длиной 3152 метра расположена на вершине горы Сяохайтуо примерно в 60 милях к северо-западу от Пекина и имеет перепад высот 894 метра. Стадион, полностью построенный из искусственного снега, был спроектирован специально для зимних Олимпийских игр 2022 года.

Олимпийские игры в Пекине: фигурное катание

Кейтлин Хуайек и Жан-Люк Беккер из США выступают во время соревнований по ритмическим танцам на льду на столичном крытом стадионе на зимних Олимпийских играх в Пекине 1 февраля 2022 года. Фото Ричарда Эллиса/UBI | изображение лицензии