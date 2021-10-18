Когда дело доходит до международных отношений, Вашингтон иногда кажется злейшим врагом самому себе.

Американские политические лидеры обычно говорят и делают вещи, которые кажутся рассчитанными на изоляцию союзников и других партнеров за рубежом.

Президент Байден в настоящее время близок к тому, чтобы проверить, сможет ли он работать лучше, чем его предшественник, и оставаться в дружеских отношениях со странами, имеющими решающее значение для национальной безопасности.

Испытания связаны с принятым Индией в 2018 году решением о закупке российской системы ПВО С-400, комплекта ракет класса “земля-воздух” и радаров, предназначенных для перехвата различных угроз с воздуха.

Мобильная РЛС, наводящая перехватчики С-400 на воздушные и баллистические цели. Википедия



Соединенные Штаты уже наложили санкции на две другие страны, Турцию и Китай, за покупку той же системы С-400 в соответствии с законом 2017 года, известным как Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций или CAATSA.

Закон, принятый Конгрессом несбалансированно, в то время, когда обе стороны стремились наказать Москву за ее предполагаемое вмешательство в выборы в США, хотя президент Трамп при подписании закона заявил, что он считал его серьезным недостатком.

Если сейчас на закон будут ссылаться, чтобы наказать Индию, это покажет, насколько прав Трамп: Вашингтон годами упорно трудился, чтобы включить Индию в коалицию наций, которая сможет сдержать растущие региональные амбиции Китая.

В альянс, получивший название «Квартет диалога по вопросам безопасности», входят Австралия и Япония.

Президент Байден провел 24 сентября в Белом доме саммит лидеров четырех стран.

Австралия и Япония – давние союзники, но Индия необходима для успеха альянса, и, должно быть, было несколько неловко, когда премьер-министр Нарендра Моди принимал лидера, рассматривающего санкции против его страны.

Администрации Байдена уже давно следовало указать, что она намерена освободить Индию от санкций, поскольку это разрешено законом 2017 года с поправками.

Вместо этого госсекретарь Энтони Блинкен оставил New Daily висящим, поэтому многие в Индии опасаются, что Вашингтон наложит санкции за то, что не делает ничего, кроме покупки оборонительного оружия, необходимого для их безопасности.

Индия – единственная страна в мире, которая имеет общую границу с двумя враждебными ядерными державами, Китаем и Пакистаном.

Нью-Дели неизбежно закупил передовые системы защиты, способные перехватывать самолеты и баллистические ракеты, и фактически переговоры с Россией по С-400 начались еще до того, как CAATSA стала законом – в то время, когда существовали серьезные ограничения на военные технологии, которые Индия могла покупать. из Америки.

Для администрации абсурдно и саморазрушительно оставлять открытой возможность санкций на столь позднем этапе, когда Индии нужно столько же, сколько Индии нужно Америке, чтобы справиться с растущей угрозой, исходящей от Китая.

Не пора ли Вашингтону начать относиться к Индии как к сверхдержаве, а не просто относиться к крупнейшей развивающейся стране мира?

Помимо того, что это самая густонаселенная демократия, ЦРУ оценивает Индию как третью по величине экономику в мире по паритету покупательной способности, намного превосходящую Японию или Германию.

Это одна из немногих ядерных держав. информационный сервисный центр; становящийся все более важным фактором влияния на мировую культуру; У него даже есть своя спутниковая программа.

Кстати, Индия ежегодно импортирует около 10% всех товаров военного назначения в международной торговле, что делает ее важным рынком для американских торговцев оружием.

В результате предыдущих усилий США по уговору Индии доля России в импорте вооружений Индии снизилась с 74% в 2015 году до 56% в 2019 году, причем большая часть разницы была компенсирована такими продуктами США, как P-8 Poseidon Naval Patrol. Самолеты.

В настоящее время американские авиастроительные компании борются за награды за истребители ВВС и ВМС Индии.

Так что идея санкционировать New Daily сейчас, потому что она решила купить российское оборонительное вооружение много лет назад, просто глупая, шаг, который подорвет отношения между Индией и США в то время, когда все, кажется, движется в правильном направлении.

На этом этапе новому Дели можно посоветовать послать сигнал, выбрав американского производителя для одного из его текущих соревнований, таких как поиск нового военно-морского истребителя, учитывая влияние коммерческих интересов на политику США.

Но люди, которым действительно нужно действовать, и вскоре они – это президент Байден и его госсекретарь.

Ничто не мешает им отказаться от санкций за закупку российского оружия и признать очевидное: хорошие отношения с Индией необходимы для безопасности Соединенных Штатов.

Пока отношения между Индией и США остаются в текущем направлении, New Daily достаточно скоро обнаружит причины, по которым предпочтительнее получать военные и коммерческие технологии из Соединенных Штатов, а не из России.

Но Вашингтон может прервать десятилетие прогресса, нанеся ненужное оскорбление суверенитету и достоинству Индии, и, в конечном счете, какова цель этого?

Это только принесет пользу Пекину, не говоря уже о Москве, за счет Вашингтона, что еще больше усложнит задачу сдерживания Китая.