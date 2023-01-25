Накануне ПК отложили до 10 ноября.

издатель МайТона и разработчик Фантастический У тебя есть задерживать в ПК Релиз открытый мир Выживание Многопользовательская онлайн-игра вчера Из которых запланировано заранее Дата выпуска: с 1 марта по 10 ноября, в качестве причины указан спор о товарных знаках.
«Непосредственно перед релизом Steam заблокировал страницу нашей игры по просьбе человека из-за имени»вчера«, — говорится в заявлении компаний о присоединении. «Как вы знаете, наша игра была анонсирована в январе 2021 года. На момент анонса»,вчераБренд игры был доступен. После анонса игры вышеупомянутое лицо до нас заполнило заявку на регистрацию товарного знака игры.вчера‘ в Соединенных Штатах Америки».
По словам компаний, хотя расширенное видео геймплея планируется выпустить в конце этого месяца, им сначала придется решить эту проблему с брендингом. В отдельном твите Fntastic Он сказал«Что касается геймплейного видео, мы сначала проконсультируемся с юристами, а потом сможем его опубликовать».
вчера Позже планируется выпустить его на PlayStation 5 и Xbox Series.
Получите полное сообщение от MyTona и Fntastic ниже.
Дорогие болельщики!
Прямо перед релизом Steam заблокировал нашу страницу игры по просьбе человека из-за названия.вчера. «
Как вы знаете, наша игра была анонсирована в январе 2021 года. Время анонса»,вчераБренд игры был доступен.
После анонса игры вышеупомянутое лицо до нас заполнило заявку на регистрацию товарного знака для игры.вчера» в Соединенных Штатах Америки: https://uspto.report/TM/79314174
Что дальше?
Ранее мы не знали об обвинениях. Об этом мы узнали только 19 января 2023 года, когда получили от него жалобу и просьбу связаться с ним.
Сейчас мы выясняем все обстоятельства аварии и обязательно все решим.
Ранее мы планировали опубликовать длинное видео геймплея в конце этого месяца, но сначала нам нужно это решить. Мы опубликуем видео как можно скорее.
В результате мы приняли трудное решение отложить запуск до 10 ноября 2023 года. Мы понимаем, что это может разочаровать многих наших поклонников, но мы хотим быть уверены, что выпустим лучшую игру из возможных.
Мы по-прежнему на 100% сосредоточены на самой игре и на том, как сделать ее максимально качественной.
Спасибо и надеемся на вашу поддержку.
С уважением,
МайТона и Фнтастик
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».