Накануне ПК отложили до 10 ноября.

издатель МайТона и разработчик Фантастический У тебя есть задерживать в ПК Релиз открытый мир Выживание Многопользовательская онлайн-игра вчера Из которых запланировано заранее Дата выпуска: с 1 марта по 10 ноября, в качестве причины указан спор о товарных знаках.

«Непосредственно перед релизом Steam заблокировал страницу нашей игры по просьбе человека из-за имени»вчера«, — говорится в заявлении компаний о присоединении. «Как вы знаете, наша игра была анонсирована в январе 2021 года. На момент анонса»,вчераБренд игры был доступен. После анонса игры вышеупомянутое лицо до нас заполнило заявку на регистрацию товарного знака игры.вчера‘ в Соединенных Штатах Америки».

По словам компаний, хотя расширенное видео геймплея планируется выпустить в конце этого месяца, им сначала придется решить эту проблему с брендингом. В отдельном твите Fntastic Он сказал«Что касается геймплейного видео, мы сначала проконсультируемся с юристами, а потом сможем его опубликовать».

вчера Позже планируется выпустить его на PlayStation 5 и Xbox Series.

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