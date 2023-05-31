Наконец Кремль формирует идеологию

За 24 года правления Путина и более года войны с Украиной российская власть представила миру свою официальную идеологию. Он выходит в виде учебника под названием «Основы Российского государства». Это обязательный курс, который войдет в учебные планы всех российских вузов.

Теперь официально — у путинизма есть идеология. Что это означает на практике, кроме предыдущих наблюдений, демонстрирующих отсутствие у режима официально санкционированной идеологии?

Консервативная мысль + цивилизованный подход = идеология

Авторы программы писали: «Необходимо представить национальную историю как постепенное преодоление раздробленности (не только феодальной, но и шире родовой) и переход к имперскому и цивилизаторскому проекту». Они добавляют, что в идейную основу курса «должны быть включены не только цивилизационный подход и консервативная мысль, но и забытые или недооцененные течения (такие, как соучастие и солидарность), а также русская религиозная философия».

По существу предлагаемая концепция современной российской идеологии выглядит как переработанный тезис о том, что Россия сама по себе является отдельной цивилизацией. Никто не должен читать лекции об этой цивилизации. Наоборот, он должен служить примером и ориентиром для остального мира. Акцент на «консервативной мысли» наряду с «цивилизационным подходом» курса подтверждает, что российские власти видят себя, как идеологически, так и политически, на консервативно-правом конце политического спектра. Кремлевская версия правого консерватизма — это не столько партийная программа, сколько всестороннее образование, которое администрация, по утверждениям администрации, прививает российской молодежи.

Новый предмет будет преподаваться студентам всех дисциплин в первом семестре первого года обучения в университете. Это означает, что независимо от того, какой курс студенты выберут, все начнут свое высшее образование с идеологической обработки.

Приобщение молодежи к российской военной системе

Среди авторов курса не было ни консервативно-правого философа Александра Дугина, именовавшего себя главным идеологом Путина, ни писателя и энтузиаста войны Захара Прилепина, также представлявшегося видным прокремлевским интеллектуалом. Вместо этого ведущий автор относительно неизвестен Андрей Булусин. 53-летний психолог и политолог всю свою карьеру работал руководителем кампании и специалистом по связям с правительством Сергея Кириенко, заместителя главы администрации Путина, отвечающего за политические кампании и человеческие ресурсы. Недавно Полосин был назначен вице-президентом РАНХиГС, главного государственного учебного заведения России.

Следовательно, идеологическая программа режима является результатом политической халтуры, а не историка или социолога. Уже одно это должно вызывать сомнения в интеллектуальном содержании программы. Основная цель проекта — заполнить идеологический вакуум путинского режима. Война с Украиной, а точнее ее явный провал и затяжной характер, вызывает вопросы даже у самых лояльных граждан России, за что гибнут люди и почему нельзя было избежать войны и самоизоляции от Запада. , включая ее самые сексуальные выступления, славу и достижения.

Вот уже два десятилетия кремлевское руководство мало заботится о подрастающем поколении России. За этим пренебрежением стояла практическая причина. Перед войной с Украиной путинский режим узаконил себя посредством избирательных кампаний, которые должны были доказать гражданам и всему миру, что Путин пользуется поддержкой большинства россиян. Молодые граждане не проявили большого энтузиазма по поводу выборов, организованных Путиным, однако в стареющей стране они не были в центре внимания руководителей предвыборной кампании.

Переход войны с Украиной в затяжную фазу выявил эти проблемы. Путину нужна была не только пассивная лояльность стареющих россиян, но и готовность молодых россиян идти на войну или, по крайней мере, продолжать работать в России, чтобы обеспечить функционирование перспективных секторов экономики. Однако именно молодые люди, особенно молодые специалисты, устремились не на призывные пункты, а на пограничные пункты. С началом войны страну покинули сотни тысяч граждан России, прежде всего молодых, образованных и успешных людей. Согласно опросам общественного мнения, новые поколения студентов смотрят в том же направлении. Именно таких молодых людей намерены перевоспитать авторы курса и политические сторонники.

После публикации материалов курса многие вспомнили основной идеологический курс СССР на научный коммунизм. Эта «наука» появилась в советской программе сравнительно поздно, во второй половине 60-х годов, только благодаря тогдашнему главному идеологу Коммунистической партии Михаилу Суслову. Иными словами, первые 40 лет своего существования Советский Союз, будучи диктатурой, основанной на идеологии, жил без научного коммунизма как отдельной системы. И в этом главное отличие научного коммунизма Суслова от «научного путинизма» Полузина.

Советский идеолог не упаковывал свой курс на обороте конверта в ответ на насущный политический интерес. Он зарегистрировал и закрепил ранее существовавшую советскую школу марксизма-ленинизма. К тому же Суслов решал сложную стратегическую задачу. После ограниченного разрыва Никиты Хрущева со сталинским наследием советское общество и коммунистические движения во всем мире задавали вопросы о партийной линии Советского Союза.

Сталин был живым классиком. Его слово было решающим во всех спорах, от экономических до языковых, и, пока он был жив, никто не смел задавать идеологических вопросов. Но все изменилось после смерти Сталина. Ни Хрущев, ни его преемник Леонид Брежнев не обладали властью старого диктатора. Тогда-то Суслов и заложил свой курс обучения, представлявший собой, по существу, пространный пересказ статьи Сталина «Об историческом и диалектическом материализме», исходившей из «Краткого курса истории Коммунистической партии», основного политического руководства начала Советский Союз.

Объяснение войны

Какие выводы можно сделать из всего вышеизложенного? Во-первых, Путину и его режиму не удалось разработать последовательную идеологию. Политические менеджеры преподносят Путину смесь современных лозунгов и цитат мыслителей прошлого и называют это ученостью. Единственное отличие от научного коммунизма состоит в том, что курс цитирует консервативных и религиозных мыслителей, а не Карла Маркса и Владимира Ленина.

Во-вторых, задача курса состоит не столько в том, чтобы уговорить противников режима, сколько в идеологической обработке подрастающего поколения, сочетающейся с тонким запугиванием. Ведь если ценности и нормы системы фиксированы, становится легче выявлять и наказывать тех, кто их нарушает.

В-третьих, суета на идеологическом фронте опровергает распространенное мнение о том, что у Путина и даже у всего российского общества изначально была некая идеология, которая проявлялась в агрессии против Украины. Реальность совсем другая: война началась не по идеологическим причинам. Вместо этого надо было наспех создать идеологию, которая оправдывала бы и объясняла войну, идущую уже не один год.

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