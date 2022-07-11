Наконец-то выпущен кооперативный мод Skyrim Together Reborn Co-Op

Наконец-то кооперативный мод Skyrim Together Reborn доступен для скачивания. Через моды Nexus. Как вы, возможно, уже догадались, у него есть одна очень конкретная цель: добавить кооперативный многопользовательский режим в The Elder Scrolls V: Skyrim от Bethesda, который был протестирован с участием до 30 игроков.

Если вы страдаете от дежавю, это совершенно нормально. мы Вместе освещали Skyrim впервые более чем за три года, когда режим вот-вот перейдет в состояние закрытого бета-тестирования. Однако амбициозный проект был резко остановлен из-за скандала, когда общественность узнала, как моддеры использовали украденный код из Skyrim Script Extender (SKSE).

Как подтверждено В официальной инструкцииSkyrim Together Reborn был воссоздан с нуля новой командой, которая также настаивает на том, что эта версия была значительно улучшена. Например, теперь есть полная синхронизация NPC, монстров (включая драконов), квестов, инвентарей, экипировки, ракет, магии, скрытности, замков, установки лошадей и превращений (в вампиров или оборотней).

Диалоги синхронизируются лидером партии. Когда лидер группы говорит с NPC или решает начать диалог, другие слышат и видят то же самое.

Конечно, одно из основных изменений заключается в том, что игра больше не будет загружать файл сохранения после смерти. Вместо этого персонаж игрока появится рядом. Если персонаж игрока умирает в подземелье или внутри подземелья, он снова появляется в начале подземелья/внутри. Кроме того, персонажи автоматически выплачивают любые бонусы за ожидающие преступления после смерти, таким образом гарантируя, что охранники не будут преследовать их при репостах. Также в настройках сервера есть опция, когда репост стоит немного золота.

Уровень сложности Skyrim Together Reborn по умолчанию — «Эксперт». Дизайнеры рекомендуют держать его как можно выше, так как игра никогда не была сбалансирована для игры более чем одним игроком. Почти по той же причине не рекомендуется использовать последователей NPC.

По умолчанию PvP отключен, хотя есть настройка сервера, которая может его включить. Однако имейте в виду, что PvP никак не будет сбалансирован.

Skyrim Together Reborn можно установить только на Steam Skyrim Special Edition версии 1.6. Запущен с 10-летием обновления в прошлом году. Тем не менее, создатели мода не рекомендуют использовать пакет мода, который идет с ним, или любой другой мод в этом отношении, если вы можете ему помочь. Это потому, что они не синхронизированы и могут вызвать проблемы со стабильностью. Графические моды, как правило, должны быть в порядке, и если вы действительно хотите установить моды, есть также настройка сервера, которая обеспечивает соблюдение политики модов, так что все должны устанавливать одни и те же моды в одном и том же порядке.

Хотя мод является версией 1.0, команда также хочет реализовать дополнительные функции, такие как маркеры триггеров/путевых точек на карте, синхронизированная погода и API сценариев. Тем не менее, команда надеется, что другие участники присоединятся, чтобы помочь, поскольку Skyrim Together Reborn является открытым исходным кодом.