Наконец-то вы можете слушать YouTube Music на Wear OS

YouTube Music для Wear OS наконец-то получил плитку! картина : Флоренс Ион / Gizmodo

Хорошие новости для прослушивания YouTube Music ЧАС рупия! Приложение, совместимое с Wear OS, наконец-то доступно, так что вы можете брать свои плейлисты с собой в дорогу.

Google объявил в Обмен сообществом пользователей YouTube Music наконец-то стал самостоятельным приложением. На этой неделе компания начнет развертывание возможности потоковой передачи музыки с YouTube через LTE и Wi-Fi. . Вам больше не нужно носить телефон в заднем кармане, чтобы получить доступ к плейлистам YouTube Music или предварительно загрузить музыку, которую вы хотите слушать в дороге. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету на самих часах.

Эта автономная версия YouTube Music — первое приложение для смарт-часов для стримингового сервиса после него. жестоко заменен Google Play Музыка В конце 2020 года у Samsung была предварительно объявленный Эта возможность ранее в этом году для его флагманских смарт-часов, и Галактические часы 4которые на данный момент являются одними из наших любимых часов Android.

Если вы являетесь подписчиком YouTube Music Premium, у вас будет доступ к потоковой библиотеке сервиса, а также к готовым плейлистам. Вам также не придется мириться с рекламой, а в приложении есть функция интеллектуальной загрузки, которая обеспечивает синхронизацию последней музыки с вашими часами каждый раз, когда вы снова подключаетесь к Wi-Fi. YouTube Music также начнет составлять новые плейлисты на основе вашей истории, пока вы продолжаете слушать.

Если вы уже используете умные часы Wear OS, у вас будет доступ к новой панели YouTube Music. Плитки похожи на быстрый пульт дистанционного управления для любых недавно воспроизведенных списков воспроизведения. Это также позволит вам просматривать домашнюю страницу приложения YouTube Music со своих часов.

G/O Media может получить комиссию Save $70 Apple AirPods Max Experience Next-Level Sound

Spatial audio with dynamic head tracking provides theater-like sound that surrounds you

Tiles work like widgets, wherein you can place it in its own screen space of sorts to swipe over to it when you’re ready to listen. Music apps like Spotify offer a similar tile that stays embedded in the Wear OS interface, so you can head over and start the music regardless if you have headphones on.

For more information, Google has updated its страница поддержки С инструкциями для нового приложения YouTube Music для Wear OS. Ожидается, что обновление будет выпущено для пользователей YouTube Music на этой неделе.