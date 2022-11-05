Наконец-то Иран признался в поставке России беспилотников

Наконец, Исламская Республика признала, что предоставила России беспилотники, заявив, что они были отправлены в Россию за несколько месяцев до войны на Украине.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян заявил в субботу, что Тегеран предоставил Москве ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине, но если будет доказано, что Россия использовала их в войне против Украины, Исламская Республика не останется равнодушной к этому. .

Заявление Амира Абдоллахиана, в котором он признал поставки беспилотников Москве, прозвучало, когда Европа присоединилась к Соединенным Штатам в осуждении поддержки Ираном российского вторжения в Украину.

На этой неделе в Германии состоится встреча министров иностранных дел G7. выступил с заявлением с требованием что Иран и Россия будут привлечены к ответственности за «злобные нарушения» резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая ратифицировала иранскую ядерную сделку 2015 г. США, Франция, Германия и Великобритания — члены G7 наряду с Канадой, Италией и Японией — утверждали, что любые иранские поставки Российский военный беспилотник является нарушением соглашенияСВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян. 24 марта 2022 г.

Предоставление Ирану военной техники и техников якобы для помощи в их развертывании на полях сражений вызвало дополнительные сомнения в отношении дальнейших переговоров по восстановлению СВПД. После 18 месяцев многосторонних переговоров в августе дипломатические усилия зашли в тупик, поскольку Соединенные Штаты заявили, что Иран выдвигает требования, выходящие за рамки соглашения 2015 года.

Вашингтон пообещал ввести дополнительные санкции в связи с поставками Ираном оружия в Россию, поскольку с середины сентября Иран сотрясают массовые протесты, еще больше ухудшающие состояние его ослабленной экономики в условиях кризиса.

Сообщается, что двигатель беспилотника, запущенного Россией и сбитого на Украине, видел Иран 136. 6 октября 2022 г.

В кулуарах встречи в Тегеране высокопоставленный иранский дипломат также отказался поставлять России ракеты, заявив: «Мы договорились с министром иностранных дел Украины, что если у них есть какие-либо документы об использовании Россией иранских беспилотников в Украине, они должны предоставьте их нам».

Он добавил, что позиция Ирана в отношении войны в Украине «состоит в том, чтобы остановить войну, вернуть стороны к переговорам и вернуть беженцев на родину».

Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Shahed-136 в последние недели. Иран до сих пор отрицал поставку России беспилотников, а на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Ирвани отверг обвинения, заявив, что они «абсолютно беспочвенны».

Комментарии Амира Абдоллахиана прозвучали после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали Организацию Объединенных Наций расследовать, использовала ли Москва иранские беспилотники для нападения на украинскую инфраструктуру и гражданские объекты.

Об этом во вторник сообщило Управление разведки Украины. В начале ноября Исламская Республика направит в Россию более 200 боевых беспилотников, в том числе разведывательно-боевые самолеты «Шахед-136», «Араш-2-камикадзе» и «Мухаджир-6».

Как сообщает CNN, Во вторник западные официальные лица заявили, что Тегеран готовится отправить еще почти 1000 единиц оружия, включая баллистические ракеты и