Наконец-то приземлился орбитальный самолет Космических войск.

Секретный орбитальный самолет Космических сил наконец приземлился

После 908 дней пребывания на низкой околоземной орбите орбитальный испытательный аппарат X-37B Космических сил США наконец вернулся домой. Беспилотный многоразовый корабль, очень похожий на миниатюрный космический шаттл, приземлился в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 5:22 утра.10:22 по всемирному координированному времени) 12 ноября 2022 г.

Конечно, как и следовало ожидать от корабля, который мог перевозить секретные полезные грузы, Космические силы предоставили мало подробностей о том, что произошло на борту X-37B за более чем 30 месяцев его пребывания в космосе. На самом деле он был выдан начальником отдела космических операций генералом Чансом Зальцманом. Это сводное заявление При объявлении безопасного возврата автомобиля:

Эта миссия подчеркивает нацеленность Космических сил на сотрудничество в освоении космоса и расширение недорогостоящего доступа к космосу для наших партнеров как внутри, так и за пределами Министерства ВВС (DAF).

Также это заявление сделал подполковник Йозеф Фритхен, руководитель программы DAF Rapid Capabilities Office X-37B. Он сказал:

X-37B продолжает раздвигать границы экспериментов, чему способствует выдающаяся правительственная и отраслевая команда за кулисами. Возможность проводить эксперименты на орбите и безопасно доставлять их домой для углубленного анализа на земле оказалась бесценной для ведомства ВВС и научного сообщества.

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Немного пикантных подробностей

Тем не менее, Космические силы рассказали несколько любопытных фактов о нескольких экспериментах с X-37B. НАСА воспользовалось возможностью, чтобы проверить влияние длительного пребывания в космосе на различных материалах. В аналогичном эксперименте изучалось, как воздействие низкой околоземной орбиты изменило семена растений.

В более научно-фантастическом ключе OTV-6 также управлял фотоэлектрическим антенным модулем Военно-морской исследовательской лаборатории (Детская коляска) для выработки энергии на орбите и возвращения домой:

Этот эксперимент успешно использует солнечное излучение за пределами атмосферы Земли и направлен на передачу энергии на Землю в виде радиочастотной энергии.

Недавно Европейское космическое агентство объявило, что намерено провести похожий поиск в космической солнечной энергетике.

В миссии ОТВ-6 был также образовательный компонент по обучению потенциальных будущих офицеров Космических войск:

Помимо Академии ВВС США СоколСат 8Разработан в партнерстве с Исследовательской лабораторией ВВС и успешно развернут в октябре 2021 года. FalconSat 8 остается на орбите, предоставляя студентам Академии уникальный практический опыт космических операторов перед поступлением на действительную службу.

Для чего на самом деле нужен Space Force X-37B?

Согласно ВВС США — который перед передачей Космическим силам эксплуатировал программу OTV, разработанную Боингом, и полученную от Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), унаследовавшего ее от НАСА, — Х-37В является «самым новым и совершенным вернуть космический корабль». Вот как это работает:

Основанный на конструкции X-37 НАСА, беспилотный OTV предназначен для вертикального запуска на низкие высоты на околоземной орбите, где он может проводить долгосрочные эксперименты и тестировать космические технологии. При движении с земли ОТВ самостоятельно входит в атмосферу, снижается и садится горизонтально на взлетно-посадочную полосу.

В то время как военные США рассматривают этот аппарат исключительно как платформу для экспериментов, российские и китайские космические чиновники выразили скептицизм по поводу истинного назначения OTV. LiveScience.com. Потому что они боятся, что у него есть более зловещая сторона:

Дмитрий Рогозин, бывший глава российского космического агентства «Роскосмос», заявил в апрельском интервью российскому государственному новостному каналу «Россия-24», что корабль может использоваться для шпионажа или для перевозки оружия массового уничтожения. Китайский военный эксперт и комментатор Сун Чжунпин поддержал это мнение, сообщив South China Morning Post, что способность корабля менять свою орбиту во время полета дает ему возможность шпионить за другими спутниками или наземными целями, а также запускать орбитальные атаки.

Скрытые орбитальные маневры

Официальные лица США создали впечатление, что они развивают высокий военный потенциал в космосе с помощью OTV, с такими замечаниями, как это от бывшего министра ВВС Хизер Уилсон, как я сообщал ранее. Military.com:

Уилсон назвал X-37B «очаровательным», потому что он «может двигаться по орбите, похожей на яйцо, и когда он приближается к Земле, он достаточно близко к атмосфере, чтобы развернуться». «Что означает, что наши противники не знают — а это происходит на дальней стороне Земли от наших противников — где он появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума. Я очень этому рада», — добавила она. .

Уилсон выступал на Форуме безопасности Аспена в Колорадо в 2019 году.

Астроном ловит работающий орбитальный самолет Космических сил

Поскольку Космические силы не посылают сообщения о X-37B туда и обратно, и поскольку он может менять свою орбиту в полете, его было трудно обнаружить в космосе. Фактически за время своего 908-дневного полета X-37B был сфотографирован всего один раз. Удивительно, но астрофотограф Ральф Вандебург Сфотографируйте ее в июле 2019 года.

#otv5 / #X37B Космический самолет снят на орбите! И, наконец, фотография, показывающая этот крошечный космический шаттл, размер которого составляет лишь часть размера настоящего космического челнока. Тем не менее, фотографии превзошли все ожидания и даже показывают знак носа/грузового отсека/хвоста или даже больше. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif — Ральф Вандеберг (@ralfvandebergh) 3 июля 2019 г.

Месяц назад Вандеберг снял на видео X-37B. Выстрелить только один кадр.

Итог: орбитальный самолет Космических сил США вернулся на Землю 12 ноября 2022 года после 908 дней пребывания на орбите.