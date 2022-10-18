Налоговая конкурентоспособность США остается неизменной в этом году, прежде чем в 2023 году произойдут большие изменения

В понедельник вашингтонский налоговый фонд Выпущен ежегодный индекс международной налоговой конкурентоспособности за 2022 год.. Они обнаружили, что Соединенные Штаты неизменно занимают 22-е место среди 38 крупнейших экономик мира.

Годовой отчет оценивает мировое налоговое законодательство и внимательно следит за политиками США, особенно за республиканцами, которые, вероятно, восстановят некоторую власть в Вашингтоне после промежуточных выборов в следующем месяце.

Но рейтинг может быть изменен в 2023 году, когда вступят в силу некоторые части закона президента Байдена о снижении инфляции, а крупнейшие экономики мира спешат реализовать знаменательную глобальную налоговую сделку.

«Хотя трудно сказать с уверенностью, поскольку другие страны ОЭСР также могут внести изменения, вполне вероятно, что рейтинг США снизится в ближайшие годы, если США не решат некоторые положения с истекшим сроком действия или сложность эти новые политики вводят в действие налоговый кодекс США», — сказал Дэниел Бун, исполнительный вице-президент налоговой корпорации и автор отчета для Yahoo Finance, когда отчет был опубликован в понедельник.

Президент Джо Байден подписывает исторический «Закон о снижении инфляции 2022 года» во время церемонии в Белом доме 16 августа. (REUTERS/Леа Миллис)

В отчете рассматриваются 40 различных переменных, от корпоративного мира до частных лиц, от собственности до налогов на потребление — предпочтение отдается странам, которые собирают доходы таким образом, чтобы это было достаточно для правительства, но не разрушало экономический сектор.

«Структура национального налогового законодательства является решающим фактором в его экономических показателях», — начинается отчет, отмечая, что «плохо регулируемые налоговые системы могут быть дорогостоящими, искажать процесс принятия экономических решений и наносить ущерб местной экономике».

В этом году Соединенные Штаты снова отстали от некоторых благоприятных для бизнеса регионов, таких как Новая Зеландия и Швейцария, но опередили другие мировые державы, такие как Великобритания и Италия. Оппоненты США, такие как Китай и Россия, не отслеживаются Организацией экономического сотрудничества и развития и не фигурируют в рейтингах.

Где он оказался в Соединенных Штатах

Эстония занимает первое место в мировом рейтинге девятый год подряд. В отчете отмечается, что в небольшой северноевропейской стране действует закон о налогах, который, среди прочего, облагает налогом корпорации только с их дивидендов и не облагает налогом личную прибыль при рассмотрении индивидуального подоходного налога. Исследователи учреждения утверждают, что эта структура оптимальна для стимулирования экономического роста, позволяя правительству собрать достаточно средств для работы.

История продолжается

Согласно тому, как организован рейтинг, страна, занявшая первое место, рассматривается как страна, лучше всего предназначенная для содействия экономическому развитию, в то же время собирая средства, достаточные для функционирования правительства.

В нижней части рейтинга, под номером 38, находится Франция. Страна задохнулась в отчете за понедельник из-за многих особенностей налогового кодекса, но в основном из-за налога на богатство на недвижимость. Многие экономисты рассматривают налоги на богатство как препятствие для экономического роста, и их очень трудно вводить равномерно.

Эйфелева башня на закате в Париже. В новом отчете Франция признана наименее конкурентоспособной страной с точки зрения налоговой конкурентоспособности среди развитых стран. (Рейтер/Стивен Маэ)

Почти посередине, опять же, Соединенные Штаты. Положение в этом году идентично тому, что было у США в 2020 и 2021 годах. Под капотом США заняли 22-е место, когда речь идет о корпоративной налоговой политике, 21-е место по индивидуальным налогам, 3-е место по налогам на потребление и 29-е место по налогам на недвижимость. 35 о трансграничных налоговых базах.

Рейтинги — это больше, чем просто мера налоговых ставок. В отчете также учитываются налоги, взимаемые в условиях экономической нестабильности. Налоги на потребление, например, затрагивают штаты, если их режимы налогообложения с продаж применяются только к некоторым товарам, но не к другим, исходя из идеи, что одинаково применяемый налог с продаж не изменит поведение потребителей.

Грядущие изменения в 2023 году

Рейтинг, опубликованный на этой неделе, относится к налоговой среде 2022 г. Но Закон о сокращении инфляции и другие изменения, внесенные в Вашингтон, округ Колумбия, несомненно, изменят ситуацию в следующем году.

новый закон, Подписано президентом Байденом в августе Он установит новую минимальную ставку корпоративного налога в размере 15% для компаний, которые получили более 1 миллиарда долларов письменной прибыли. Новый закон также добавляет новый выборочный налог в размере 1% на выкуп акций.

Обе статьи вступят в силу с 1 января 2023 года.

Бун опасается, что новый минимальный корпоративный налог может сделать США менее конкурентоспособными, а также тем, что срок действия ключевого положения Закона о сокращении налогов и занятости от 2017 года истечет, что нанесет ущерб конкурентоспособности США.

Это положение обеспечивает компаниям полные затраты на оборудование и начинает поэтапно сворачиваться в 2023 году. Он звонил ей раньше Важнейшая временная статья налога. Но администрация Байдена и законодатели-демократы не проявили особого интереса к его продлению.

Кроме того, Соединенные Штаты и другие страны недавно договорились о новом глобальном соглашении о минимальном налоге, направленном на то, чтобы предприятия платили минимум 15% независимо от того, где они работают. Сторонники амбициозной сделки начали действовать в 2023 году, что заставило многие штаты изо всех сил пытаться соблюдать новые правила.

Бен Вершкулл, корреспондент Yahoo Finance в Вашингтоне.

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