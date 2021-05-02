Налоговые протесты в Колумбии: шестеро погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией уже четвертый день | Колумбия

Тысячи колумбийцев вышли на улицы на митинги, посвященные Международному дню труда, и протесты против предложения правительства о налоговой реформе, на четвертый день демонстраций, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек.

Профсоюзы и другие группы начали митинги в среду, чтобы потребовать от правительства президента Ивана Дуке отозвать предложение, которое первоначально вводило налог с продаж на общественные услуги и некоторые продукты питания.

Кали, третий по величине город страны, стал свидетелем самых шумных маршей, грабежей и сожжения многих городских автобусов.

Количество смертей было несовместимым. Карлос Камарго, национальный омбудсмен по правам человека, сказал, что трое протестующих были убиты в Кали, и что еще трое смертей расследуются там.

Камарго сказал, что по одной смерти произошли как в Боготе, так и в городе Нейва. Офицер полиции в Соаче скончался от ран, полученных в среду. По всей стране были ранены 179 гражданских лиц и 216 офицеров.

Хьюман Райтс Вотч заявила, что получила сообщения о возможных злоупотреблениях со стороны полиции в Кали, а местные правозащитные группы заявили, что погибло 14 человек.

В субботу вечером Дуке заявил, что города с высоким риском насилия будут продолжать получать военную помощь, сопровождаемую гарантиями прав человека.

Были спорадические акты саботажа, столкновения между полицией и демонстрантами, закрытие дорог в нескольких городах в субботу и развертывание спецназа в столице.

В субботу протесты начались, несмотря на объявление Дуке поздно вечером в пятницу о том, что реформа теперь не будет включать налог с продаж на продукты питания или коммунальные услуги или расширение подоходного налога.

Правительство настаивает на том, что реформа жизненно важна для достижения финансовой стабильности в Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.