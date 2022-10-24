Намеки на то, что россияне возвращаются в международный спорт, вызывают споры по поводу их исключения

Это вопросы международного спорта, которые не исчезнут: следует ли допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов? Если нет, то как долго им оставаться в спортивной Сибири?
Эти вопросы приобрели новую актуальность в этом месяце, поскольку соревнования по зимним видам спорта начались впервые с начала этого года, когда эти две страны были брошены после Вторжение России в Украину. МОК, который обычно не склонен к конфликтам, даже призвал отдельные виды спорта исключить россиян и белорусов, хотя и сформулировал рекомендацию как способ предотвратить вмешательство национальных правительств в спорт, отказывая в выдаче виз спортсменам из этих стран.
Мало кто задумывался о том, как долго могут длиться запреты или война. Зимние Олимпийские игры в Пекине только что закончили. 2024 Летние игры в Париже До нее оставалось больше двух лет. ФИФА, мировой футбольный руководящий орган, быстро сделала это. Россию выкинули из квалификации Ведь чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре. Наиболее важные международные летние виды спорта, включая плавание, легкую атлетику, Русские и белорусы запрещены своих чемпионатов мира.
Но приближается спортивный календарь Парижские игрыСоревнования по этому событию будут в самом разгаре в следующем году. Этот крайний срок в сочетании с благородной целью МОК добиться мира с помощью спорта — и наиболее практичным из поддержания отношений с Россией, могущественным олимпийским партнером, — заставил руководителей организации столкнуться с проблемой, на которую нет простого ответа: как перестать быть наказали.спортсменов за действия своих правительств,как это сделать В разгар нарастающей войны.
Впрочем, усилия по поиску решения также идут на поводу у спортивных руководителей стран, разочарованных войной в России и до сих пор недовольных ею. Годы допинговых нарушений Это испорченное соревнование за соревнованием.
«Как может национальная федерация соревноваться в обычном режиме, когда она вторгается в страну и взрывает ее тренировочные центры?» сказал Макс Копп, генеральный секретарь Международной федерации биатлона, правление которой в прошлом месяце подавляющим большинством голосов проголосовало за подтверждение запрета на въезд в Россию и Беларусь.
Не все виды спорта идут по этому пути. Международная федерация бокса недавно проголосовала за то, чтобы двигаться в противоположном направлении, сняв запрет. Несмотря на это, в субботу Международный союз конькобежцев последовал примеру союза биатлонистов и на осеннем собрании проголосовал за продолжение запрета на участие спортсменов из России и Беларуси, «принимая во внимание честность соревнований ISF и безопасность всех участников». и в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета», — говорится в сообщении организации.
Как сообщает российское государственное информационное агентство «ТАСС», министр спорта страны Олег Матицын заявил, что решение лишит «любителей спорта потрясающей борьбы за медали, а спортсменов — серьезной конкуренции. Российские фигуристы — в числе сильнейших фигуристов». в мире, а без них теряются любые международные соревнования, его значимость становится менее увлекательной и увлекательной, а баллы на табло заметно уступают предшественникам».
В отсутствие глобальной политики в отношении участия России и Беларуси существует лоскутное одеяло правил, которые с каждой неделей становятся все более сложными, и мало кто точно знает, кто будет допущен к соревнованиям в ближайшие месяцы.
В большинстве так называемых олимпийских видов спорта, таких как биатлон, лыжные гонки и сноуборд, штаты квалифицируют определенное количество спортсменов (и вспомогательного персонала) на основе общих результатов штата в предыдущие сезоны. Спортсмены соревнуются в составе этих команд. Эта динамика почти не оставляет разделения между спортсменами и их странами, давая оправдание тем, кто поддерживает наказание России и Беларуси за вторжение, не допуская спортсменов к участию.
Однако в прошлую среду, выступая в Южной Корее перед лидерами национальных олимпийских комитетов из десятков стран, Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, призвал спортивных чиновников не допустить, чтобы война нанесла ущерб миссии Олимпийских игр, даже если Россия наращивала постоянную бомбардировку инфраструктуры и гражданских объектов.
«Выберите путь единства и мира», — сказал Бах на собрании Ассоциации национальных олимпийских комитетов.
Бах настаивал на том, что после русского вторжения он нарушил как Олимпийское перемирие, так и его Хартию, в частности Недавняя незаконная аннексия четырех областей УкраиныСанкции должны остаться. Это включает в себя запрет на проведение соревнований в России и Беларуси и появление флагов, гимнов и официальных лиц этих стран. Но его речь также, казалось, проложила путь к тому дню, когда российские и белорусские спортсмены снова смогут соревноваться, возможно, даже до окончания войны.
«Спортсмены никогда не должны становиться жертвами политики своего правительства», — сказал Бах в начале выступления. Позже Бах добавил, что «олимпийский спорт требует участия всех спортсменов, которые принимают правила, даже если их страна находится в состоянии войны или находится в состоянии войны». «Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира».
Как всегда, Бах оставил окончательное решение о разрешении спортсменам соревноваться с отдельными спортивными федерациями. Слова Баха имели вес в эти выходные, когда Исполнительный совет Международного союза конькобежцев собрался, чтобы определить его политику.
Федерация лыжного спорта уже выделила места для российских и белорусских спортсменов и тренеров. Даже эти первоначальные шаги расстроили некоторых участников. Национальные органы управления горнолыжным спортом Норвегии и Финляндии совместно призвали Исламский фронт спасения не допускать представителей России и Беларуси к дальнейшим встречам. Норвегия отказалась от участия в сессиях, в которых участвовали официальные лица этих стран.
В прошлом месяце совет директоров Международной федерации санного спорта проголосовал за продолжение запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Как и в фигурном катании, мировой руководящий орган фигурного катания установил квоты для России и Беларуси, но не изменил своей позиции и продолжает банить россиян, которые входят в число лучших цифровых фигуристов мира. Ни россияне, ни белорусы не участвовали в первом крупном мероприятии сезона Skate America, которое проходило под Бостоном в эти выходные, к большому огорчению этих стран.
«Девиз: «Спорт далек от политики» уже не работает», — заявила Тамара Москвина, Российский тренер долгое время, на этой неделе в письме из Санкт-Петербурга, где у нее лыжная школа. «Конечно, я уверен, что здравый смысл снова возьмет верх, и запрет будет снят в ближайшее время».
Русским и белорусам в основном разрешалось играть в теннис, но не в составе национальной сборной или с каким-либо флагом или названием страны, прикрепленным к именам игроков, даже когда игроки из Украины говорили о гневе и обиде, которые они испытывают, когда они говорят о России. . Игроки избегают их.
Россияне и белорусы также продолжали играть в профессиональных организациях, таких как НХЛ и высшие футбольные лиги. В этих видах спорта спортсмены в основном являются независимыми подрядчиками.
Всемирный руководящий орган по дзюдо также проголосовал за разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в чемпионатах мира в Ташкенте, Узбекистан, в начале этого месяца, но только под нейтральным флагом. В ответ российские официальные лица заявили, что бойкотируют мероприятие.
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