Намеки на то, что россияне возвращаются в международный спорт, вызывают споры по поводу их исключения

Это вопросы международного спорта, которые не исчезнут: следует ли допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов? Если нет, то как долго им оставаться в спортивной Сибири?

Эти вопросы приобрели новую актуальность в этом месяце, поскольку соревнования по зимним видам спорта начались впервые с начала этого года, когда эти две страны были брошены после Вторжение России в Украину. МОК, который обычно не склонен к конфликтам, даже призвал отдельные виды спорта исключить россиян и белорусов, хотя и сформулировал рекомендацию как способ предотвратить вмешательство национальных правительств в спорт, отказывая в выдаче виз спортсменам из этих стран.

Мало кто задумывался о том, как долго могут длиться запреты или война. Зимние Олимпийские игры в Пекине только что закончили. 2024 Летние игры в Париже До нее оставалось больше двух лет. ФИФА, мировой футбольный руководящий орган, быстро сделала это. Россию выкинули из квалификации Ведь чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре. Наиболее важные международные летние виды спорта, включая плавание, легкую атлетику, Русские и белорусы запрещены своих чемпионатов мира.

Но приближается спортивный календарь Парижские игрыСоревнования по этому событию будут в самом разгаре в следующем году. Этот крайний срок в сочетании с благородной целью МОК добиться мира с помощью спорта — и наиболее практичным из поддержания отношений с Россией, могущественным олимпийским партнером, — заставил руководителей организации столкнуться с проблемой, на которую нет простого ответа: как перестать быть наказали.спортсменов за действия своих правительств,как это сделать В разгар нарастающей войны.