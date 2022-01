«Они нажимают на кнопки», — говорит Тимоти Снайдер, историк и автор книги «Кровавая страна», который не смотрит на российскую агрессию. «На какую нашу кнопку они здесь нажимают? К чему нас пытаются заставить?» долгосрочная цель диктатора по дестабилизации. НАТО. Гильермо дель Торо рассказывает об «Аллее кошмаров» с кинозвездой и продюсером Брэдли Купером. Это первый фильм режиссера без элементов фантастики, и в нем обсуждается его привлекательность для изображения мрачной философии нуара.

Намерения России в Украине и Америке

Содержание Этот контент также может отображаться на сайте Происходит От.

«Они нажимают на кнопки», — говорит историк Тимоти Снайдер и рассматривает российскую агрессию в долгосрочной перспективе. «Какую из наших кнопок они здесь нажимают? Что они пытаются заставить нас сделать?»

Гильермо дель Торо и Брэдли Купер в постоянной привлекательности Нойера

Содержание Этот контент также может отображаться на сайте Происходит От.

«Аллея кошмаров» — первый фильм режиссера без элементов фэнтези. Вместе с Купером, звездой и продюсером фильма, он обсуждает свое стремление изобразить философию мрачного нуара.

The New Yorker Radio Hour является совместным продуктом WNYC Studios и The New Yorker.