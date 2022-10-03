Уволившись из ВВС России в звании подполковника, Виталий Вотановский стал политически активным в южном российском городе Краснодаре.

Сейчас он ярый противник вторжения в Украину и несколько раз задерживался за фотографирование могил погибших солдат.

«Путин своими руками уничтожил военно-мобилизационные ресурсы страны, и теперь этот идиот пошел войной на весь мир», — сказал Вотановский The Moscow Times.

«Он создавал ситуации, в которых мы не могли победить».

Один из немногих ветеранов вооруженных сил, публично критикующих нападение России на Украину и наращивание Кремлем военных резервов, Вотановский и ему подобные стали мишенью окончания действия законов о цензуре военного времени и гнева бывших товарищей.

«Мы [veterans] Давайте все поговорим и обсудим, что происходит», — сказал 61-летний Николай Прохудин о советском вторжении в Афганистан, который выступает против войны в Украине.

«Есть люди со взглядами, схожими с моими, другие менее радикальны… но большинство людей обмануты пропагандой», — сказал он The Moscow Times.

Соавтор Прокудин А Петиция Против прошлогодней «эскалации войны» в Украине с коллегой-ветераном Сергеем Гулыевым, который служил советским разведчиком в Афганистане.

Хотя позже петицию не подписали несколько игроков, которые изначально поддержали ее, Кулиев не удалил свое имя.