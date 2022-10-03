Уволившись из ВВС России в звании подполковника, Виталий Вотановский стал политически активным в южном российском городе Краснодаре.
Сейчас он ярый противник вторжения в Украину и несколько раз задерживался за фотографирование могил погибших солдат.
«Путин своими руками уничтожил военно-мобилизационные ресурсы страны, и теперь этот идиот пошел войной на весь мир», — сказал Вотановский The Moscow Times.
«Он создавал ситуации, в которых мы не могли победить».
Один из немногих ветеранов вооруженных сил, публично критикующих нападение России на Украину и наращивание Кремлем военных резервов, Вотановский и ему подобные стали мишенью окончания действия законов о цензуре военного времени и гнева бывших товарищей.
«Мы [veterans] Давайте все поговорим и обсудим, что происходит», — сказал 61-летний Николай Прохудин о советском вторжении в Афганистан, который выступает против войны в Украине.
«Есть люди со взглядами, схожими с моими, другие менее радикальны… но большинство людей обмануты пропагандой», — сказал он The Moscow Times.
Соавтор Прокудин А Петиция Против прошлогодней «эскалации войны» в Украине с коллегой-ветераном Сергеем Гулыевым, который служил советским разведчиком в Афганистане.
Хотя позже петицию не подписали несколько игроков, которые изначально поддержали ее, Кулиев не удалил свое имя.
«Я не знаю, буду ли я мобилизован», — сказал он The Moscow Times. «Но я точно не собираюсь воевать против Украины. Тюрьма лучше.
Одна из причин, по которой Куляв так сильно относится к украинской войне, заключается в том, что советский солдат с Украины спас ему жизнь в Афганистане. Сын этого человека, солдат украинской армии, был убит в 2014 году, сражаясь с пророссийскими сепаратистами.
«Солдат, который спас меня от очень серьезной ситуации на дороге в Афганистане. «Его сын погиб, защищая донецкий аэропорт… его единственный сын», — сказал Гулиев The Moscow Times.
Кулиев узнал о трагедии во время встречи ветеранов войны в Афганистане в 2016 году в Беларуси.
«У вас много обиды на то, что Россия сделала с Крымом и Донбассом. Я понимаю, что мы сидим вместе, но моя страна убила его сына», — сказал он.
Несколько солдат были оштрафованы за высказывания в соответствии с законами о цензуре военного времени, принятыми в марте в рамках усилий Кремля заставить замолчать критиков вторжения.
Суд в Вологодской области на севере России в мае уголовное 64-летний капитан в отставке Николай Смышляв «дискредитировал российскую армию», разместив антивоенные изображения в социальной сети «ВКонтакте».
Позже Смышляев был приговорен к штрафу в размере 30 000 рублей (496 долларов США).
и офицер в отставке Андрей Пригасиков будет наложено с аналогичным правонарушением судом в центральном российском городе Оренбурге в июне.
Вотановский, бывший офицер ВВС, после вторжения несколько раз задерживался.
Совсем недавно он Остановлен полицией Во время съемок новых военных кладбищ в городе Дигорецк на юге России в начале этого месяца.
«Мой опыт оппозиционной политики говорит мне, что все в нашей стране держится на лжи», — сказал он.
Бывшие военные, опрошенные The Moscow Times, приводили разные причины для противодействия войне: одни называли ее «неоправданным» нападением на маленького соседа, а другие опасались, что это причинит России невыразимую боль.
«Я видел все ветхие дома в Грозном», — сказал Игорь Кнасков, ветеран войны России в Чечне и бывший сотрудник милиции, осужденный в июне за «оскорбление» вооруженных сил за смену аватарки в социальной сети «ВКонтакте» на Фото. Прочтите «нет войны».
«Учитывая то, что сейчас происходит на Украине и как пытаются захватывать территории… на наши, российские народные деньги… [it’s clear that] Мы заплатим за их бредовые идеи», — сказал Гясков.
Все бывшие комбатанты сошлись во мнении, что местная коррупция и некомпетентность высшего командования сделали невозможной победу на поле боя в Украине.
«Путин тоже не [Defense Minister Sergei] Шойгу прослужил в армии всего один день, поэтому они имеют слабое представление об уровне и возможностях наших вооруженных сил и вооруженных сил Украины», — сказал Кулиев.
Военные реформы при бывшем министре обороны Анатолии Сертюкове «практически уничтожили» российскую армию, но Вотановский сказал, что реальным первым шагом к «уничтожению» российской военной мощи было сокращение срока обязательной военной службы в 2007 году.
«Современная война — это, прежде всего, война технологий, знаний и умений. Нельзя насильно научить кого-то каким-либо высокотехнологичным навыкам за один год», — сказал Водановский.
Гуляев потерял пост главы Организации ветеранов Афганистана в своем родном городе Санкт-Петербурге из-за своего противодействия вторжению в Украину.
Половина членов выступила против его переизбрания из-за его антивоенных взглядов.
«Я им сказал: ребята, я с ним не пойду [Putin] в бою. Он не ведет наши войска на белом жеребце, а сидит в бункере в Кремле или во дворце в Геленджике со своими лодками и своими куртизанками», — сказал он.
Прокудин, ветеран Афганистана, также считает, что сопротивление «преступным» приказам не является нарушением военного кодекса чести.
«Они есть [Ukrainians] Мои друзья и товарищи, поэтому я был очень зол на происходящее», — сказал Прохутин.
«Я обязательно буду защищать нашу страну от украинцев, белорусов, туркмен и казахов», — сказал он. — Но только когда на нас нападут.
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