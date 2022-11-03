«Нам нужен несанкционный российский покупатель для «Вымпелкома», — говорит генеральный директор Veon.

Группа из Амстердама Вчера он объявил, что начал «конкурентный процесс продаж». За свой бизнес в России, где его дочерняя компания «ВымпелКом» работает под брендом «Билайн».

«Мы создали очень сильную компанию», — сказал сегодня в эксклюзивном интервью Capsti генеральный директор Кан Терзиоглу. «Это позволяет нам получить высокий уровень внимания».

Он сказал, что процесс займет «один-два квартала». «ВымпелКом» будет принадлежать российским акционерам. Мы находимся в середине процесса».

Терзиоглу сказал, что Veon будет «соблюдать международные законы и правила» при продаже VimpelCom, а также российские законы.

Он сказал, что был «большой интерес», отметив, что компания вела обсуждения в течение некоторого времени до вчерашнего раскрытия информации, которое произошло до того, как сегодня утром были объявлены результаты третьего квартала, хотя обычно это был закрытый период. .

Сможет ли Veon вывести свои деньги из России после продажи «Вымпелкому»? «Слишком рано говорить об этом, — сказал Терзиоглу Касте. Это не даст представления о стоимости проекта «Вымпелком». Год назад, до вторжения России в Украину, «ВымпелКом» зарабатывал 52% выручки Veon.

«У нас сильная команда», и «мы стараемся обслуживать наших клиентов», — сказал Терзиоглу в России.

По результатам сегодняшнего утра Veon сообщила о совокупной выручке в размере 2,08 млрд долларов, что соответствует росту на 3,6% по сравнению с прошлым годом. «Мы растем в Украине и России», — сказал Терзиоглу. Прибыль осталась неизменной, говорится в сегодняшнем утреннем заявлении.

За пределами России Veon делает упор на диверсификацию услуг, что подчеркнул Терзиоглу в своем письме. Полное интервью с возможностями Несколько месяцев спустя. К ним относятся финансовые услуги, развлекательные и медицинские услуги, такие как Helsi, о которых компания «Киевстар» в Украине объявила в августе 2022 года. Helsi будет национальной цифровой услугой здравоохранения, которая будет доступна для всех украинцев в рамках национальной стратегии цифровой Украины, VEON.