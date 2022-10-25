Нам нужны прямые переговоры с Россией и урегулирование путем переговоров | В ролях: Александрия Окасио-Кортез, Кори Буш, Барбара Ли, Ильхан Омар, Аянна Пресли и др.

Уважаемый господин Президент,

Мы пишем с признательностью за вашу приверженность законной борьбе Украины против агрессивной войны России. Ваша поддержка самообороны независимой, суверенной и демократической нации была поддержана Конгрессом, в том числе посредством различных ассигнований на военную, экономическую и гуманитарную помощь для продвижения этого дела. Политика вашей администрации была решающей в том, чтобы позволить украинскому народу своей доблестной борьбой и героическими жертвами нанести России историческое военное поражение, вынудив Россию значительно снизить заявленные цели вторжения.

Альтернативой дипломатии является затяжная война с сопутствующей ей определенностью и рисками… катастрофическими

Важно отметить, что он добился этого, подчеркнув при этом, что необходимо избегать прямого военного конфликта с Россией, который может привести к «третьей мировой войне, чего мы должны стремиться предотвратить». Была ли опасность применения ядерного оружия оцененный быть выше, чем когда-либо со времен холодной войны. Учитывая катастрофический потенциал ядерной эскалации и просчетов, который только возрастает по мере продолжения этой войны, мы согласны с вашей целью избежать прямого военного конфликта в качестве главного приоритета национальной безопасности.

Учитывая опустошение, которое эта война принесла Украине и миру, а также риск катастрофической эскалации, мы также считаем, что в интересах Украины, США и всего мира избежать затяжного конфликта. По этой причине мы призываем вас сочетать военную и экономическую поддержку США с активной дипломатической поддержкой и удвоить усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня. Это соответствует вашему Признание Что «здесь должно быть урегулирование путем переговоров», и вы интерес Что у Владимира Путина «сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что с этим делать».

Если есть способ положить конец войне, сохранив Украину свободной и независимой, мы обязаны использовать все дипломатические возможности.

У нас нет иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и ее решение о дальнейшей незаконной аннексии украинской территории. Однако если есть способ положить конец войне, сохранив Украину свободной и независимой, то Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, приемлемого для народа Украины. Предполагается, что такие рамки будут включать стимулы к прекращению боевых действий, в том числе некоторую форму ослабления санкций, и объединять международное сообщество для создания гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемых для всех сторон, особенно для украинцев. Альтернативой дипломатии является затяжная война с сопутствующими ей неопределенностями и катастрофическими и неизвестными рисками.

Российское вторжение нанесло огромный ущерб народу Украины, в результате чего погибло бесчисленное количество украинских мирных жителей. Солдаты13 миллионов человек были перемещены, а недавний захват Россией городов на востоке Украины привел к наиболее важному моменту в конфликте и консолидации российского контроля над почти 20% территории Украины. спор Угрожает Еще десятки миллионов людей по всему миру, поскольку стремительно растущие цены на пшеницу, удобрения и топливо спровоцировали серьезные кризисы мирового голода и нищеты. Война, которая может продолжаться годами, и которая, вероятно, будет нарастать по интенсивности и географическому охвату, угрожает выселить, убить и поджечь еще больше украинцев, вызывая голод, нищету и смерть во всем мире. Конфликт также способствовал росту цен на газ и продукты питания внутри страны, что привело к росту инфляции и резкому росту цен на нефть для американцев в последние месяцы. Экономисты считают, что если ситуация в Украине стабилизируется, некоторые спекулятивные опасения, ведущие к повышению стоимости топлива, улягутся и, вероятно, приведут к падению мировых цен на нефть.

Мы согласны с руководством впечатление Не дело Америки давить на украинское правительство по поводу суверенных решений, и принцип, который у вас есть произнести это Что не должно быть «ничего об Украине без Украины». Но как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное изучение всех возможных путей, включая прямое взаимодействие с Россией, для минимизировать ущерб и поддержать Украину в достижении мирного урегулирования.

В мае президент Зеленский, несмотря на зашедшие в тупик переговоры, повторение Что война «не закончится окончательно, кроме как дипломатическим путем», и это было в прошлом. объяснил Что «любой психически здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если он труден, он может предотвратить потерю тысяч, десятков тысяч… а возможно и миллионов жизней».

В заключение мы призываем вас предпринять активные дипломатические усилия для поддержки урегулирования путем переговоров и прекращения огня, вступить в прямые переговоры с Россией и изучить перспективы нового приемлемого для всех сторон механизма европейской безопасности, который позволит вести независимый и суверенной Украине, и в координации с нашими украинскими партнерами мы стремимся к скорейшему прекращению конфликта, подтверждая эту цель как главный приоритет для Америки.

Прамила Джаяпал, член Конгресса

Эрл Блюменауэр, конгрессмен

Кори Буш, конгрессмен

Хесус Дж. «Чой» Гарсия, конгрессмен

Рауль Грихальва, конгрессмен

Сара Джейкобс, конгрессмен

Конгрессмен Ро Ханна

Барбара Ли, конгрессмен

Ильхан Омар, член парламента

Айанна Прессли, член Конгресса

Шейла Джексон Ли, конгрессмен

Марк Бьюкен, конгрессмен

Ндиа М. Веласкес, член Конгресса

Гвен С. Мур, конгрессмен

Иветт де Кларк, конгрессмен

Генри С. «Хэнк» Джонсон-младший, конгрессмен

Рашида Тлаиб, член парламента

Александрия Окасио-Кортес, член Конгресса

Мундир Джонс, конгрессмен

Питер ДеФацио, конгрессмен

Джамал Боуман, конгрессмен

Мэри Ньюман, конгрессмен

Алма С. Адамс, конгрессмен

Чили Пингри, член Конгресса

Джимми Раскин, конгрессмен

Бонни Уотсон Коулман, конгрессмен

Марк Такано, конгрессмен

Андре Карсон, конгрессмен

Дональд М. Пейн младший, конгрессмен

Марк Десольнье, конгрессмен