Наночастицы защищают животных от кожных паразитов

Международная исследовательская группа из Технологического университета Луизианы, Университета Губкина и Казанского федерального университета сообщила о создании наноразмерного инсектицидного покрытия для волос для длительной защиты от вшей. Работа поддержана Российским научным фондом.

Лечение сельскохозяйственных и домашних животных, инфицированных эктопаразитами (например, вшей, блох, жевательных вшей и т. Д.), Является одной из основных проблем ветеринарии и сельского хозяйства. В случае массового заражения обычные меры, такие как изоляция инфицированных животных или повторное применение частых инсектицидов, не всегда эффективны. Эти методы ограничены по времени и обеспечивают кратковременный терапевтический эффект, – объясняет соавтор Рауль Фахролин, заведующий лабораторией биотехнологии Казанского университета. – Использование неорганического наноносителя в качестве компонента терапевтического препарата для местного применения инсектицидов может быть лучшим способом решить эту проблему ».

Галоизит, природный нанотрубчатый минерал, использовался в качестве носителя лекарства, способного образовывать прочное и однородное покрытие на поверхности шерсти животных.

«Загрузка инсектицидного препарата перметрина в галозитные нанотрубки снижает скорость высвобождения, что приводит к меньшему количеству повторного лечения и меньшим побочным эффектам», – продолжает д-р Фахерлин.

В работе показано, что после обработки образцов козьей шерсти наноконтейнером на основе Halloist на поверхности волоса сформировалось устойчивое водонепроницаемое покрытие толщиной 2-3 мкм, которое пригодно для долговременной защиты от паразитов.

«Долговременное инсектицидное действие является результатом постепенного высвобождения препарата из нанотрубок. Формула на основе галоизита сохраняет свои защитные антипаразитарные свойства после мытья волос животных водой. Это стабильное водоотталкивающее комплексное покрытие обеспечивает эффективная фармацевтическая доза для долгосрочной защиты животных », – говорит собеседник.

Авторы также исследовали структуру волос капибары, крупнейшего в мире грызуна, обитающего в Южной Америке. Они обнаружили, что воскоподобный слой на поверхности шерсти этого полуводного животного способствует образованию более толстого и прочного слоя галлозита по сравнению с дикими животными (морскими свинками и козами). Воск помогает удерживать наночастицы на поверхности шерсти животного.

– прокомментировал доктор. Фахролин о подопытных: «Мы изучали подавляющее действие наноконтейнеров на эктопаразитов козла Damalinia caprae из семейства Trichodectidae. В то же время наша технология может быть эффективной против других видов вшей, поскольку эти паразиты живут в волосах и вшей. поддерживать тесный контакт с кутикулой волоса, независимо от диетических предпочтений животного. Мы считаем, что этот подход может быть использован для долгосрочной и устойчивой противопаразитарной защиты сельскохозяйственных животных, особенно если помимо перметрина покрывают другие инсектицидные препараты. лекарства могут использоваться для предотвращения появления вшей у людей или их лечения ».

Кроме того, описанный материал может быть полезен для обработки меха в зоологических коллекциях.