Наоми Осака снялась с Уимблдона

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Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в Уимблдонском турнире этого года в субботу из-за травмы ахиллова сухожилия. Это второй год подряд, когда Осака закончила Уимблдон. В последний раз 24-летняя спортсменка участвовала в турнирах Большого шлема на траве в 2019 году, когда в первом раунде обыграла россиянку Юлию Путинцеву.

В мае Осака получила травму ахиллова сухожилия в Мадриде. «Ахиллово сухожилие все еще плохо себя чувствует, так что увидимся в следующий раз», — написала Осака в социальных сетях в субботу. Он включал мотивационную заметку под названием «После бури наступает затишье».

Осака написала в своей записке: «Я чувствую, что жизнь продолжается с картами, и вы никогда не привыкнете к этому, но то, как вы адаптируетесь к неудобным ситуациям, говорит о вашей личности». «В последнее время я часто повторяю фразы в своей голове. Я не знаю, то ли это для того, чтобы подсознательно помочь себе в стрессовые моменты, либо для того, чтобы успокоить мой разум, чтобы понять, что все будет хорошо, пока я работаю. Потому что что еще ты можешь сделать?»

Осака играла после травмы ахилла на Открытом чемпионате Франции в прошлом месяце и изоленты в ноге. Она проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 7-5, 6-4 в первом раунде. Осака, которая растянула сухожилие во время матча, сказала, что заранее приняла обезболивающее.

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Впоследствии Осака назвала удаление WTA рейтинговых очков с Уимблдона причиной пропуска турнира. WTA приняла решение после дисквалификации российских и белорусских спортсменок. READ Команда Haas F1 отказывается от российского гонщика Никиты Мазепина после того, как страна вторглась в Украину

Осака, которая когда-то была лучшим игроком мира, занимает 43-е место в рейтинге WTA, проиграв немало соревнований за последние несколько лет. В этом сезоне Осака сыграла 17 матчей.

«Я не знаю почему, но я чувствую, что если бы я играл на Уимблдоне без очков, это было бы похоже на шоу», — сказал Осака журналистам в прошлом месяце. «Я знаю, что это неправильно, верно? Но мой мозг так думает. Когда я думаю, что что-то похоже на ярмарку, я не могу быть в этом на 100 процентов. Я еще не принял решение, но я больше склонен не играть в нынешних обстоятельствах, но это может измениться».

9 июня Осака опубликовала Видео в Твиттере От ее бега на подводной беговой дорожке во время реабилитации после травмы ахиллова сухожилия.

После того, как коронавирус отменил Уимблдон в 2020 году, Осака отказалась от участия в прошлогоднем мероприятии в Лондоне из-за проблем с психическим здоровьем. В своих трех матчах на Уимблдоне Осака не вышла в третий раунд.

Все четыре из четырех титулов Осаки были завоеваны на кортах с твердым покрытием. В последний раз она квалифицировалась в финал Большого шлема, когда выиграла Открытый чемпионат Австралии 2021 года.