Напавшую на Россию акулу на видео превратили в мумию в музее Египта

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Акула, напавшая на российского туриста, будет мумифицирована и выставлена ​​в египетском музее.

23-летний Владимир Попов был заживо съеден акулой на пляже египетского курорта Хургада в июне. «Отец, спаси меня!» — закричал 23-летний мужчина, пока испуганные зрители снимали нападение с берега.

Некоторые части тела г-на Бобо были извлечены из желудка акулы, а остальные были извлечены из моря рыбаками.

По сообщениям местных СМИ, эксперты из Института морских наук и заповедника Красного моря начали процесс бальзамирования в рамках подготовки к размещению акулы в музее института.

(ШаттлТВ/TrendNews24)

Власти Египта поручили исследователям определить причины поведения акулы и определить, была ли она связана с животным, которое «вызывало множество предыдущих несчастных случаев».

После нападения на г-на Попова, который несколько месяцев жил в Египте со своим отцом на фоне войны в Украине, акула была поймана и вытащена на берег на лодке, забита до смерти на пляже «в отместку».

Отец г-на Бобо Юрий рассказал 112 Media, что был в ужасе, увидев, как его сына убила акула.

«Мы пошли на пляж, чтобы расслабиться», — сказал он. Г-н Попов из России сказал, что нападение «произошло за секунды».

«Эта мясорубка случилась за 20 секунд и его утащило под воду.

Плавник акулы виден над водой во время нападения акулы в Хургаде. (Григорий Катаев через REUTERS)

«Это совершенно нелепое совпадение, потому что это безопасный пляж. Вокруг есть корабли и лодки. Там никогда такого не было.

Г-н Попов сказал, что кремирует своего сына и вернет его останки в Россию.

Свидетель, описавший нападение, сказал: «В какой-то момент появилась акула и тут же укусила этого человека. Увидев это, спасатели начали управлять лодкой. Он попытался уплыть от акулы, но не смог.

«И акула тащила тело два часа. Он продолжал тащить его под воду.

Еще одну женщину недалеко от того места, где был убит г-н Попов, как полагают, вытащили из воды. Неизвестно, является ли он родственником 23-летнего парня.

По словам очевидцев, во время нападения подруга погибшего находилась в воде. В российских сообщениях говорится, что он в безопасности и вернулся в Россию.

В МИД России подтвердили гибель гражданина от нападения акулы Ежедневная почта сообщил.