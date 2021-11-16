Нападающий Фоста | Дмитрий в Дубае: выступление Рогозина на Международном астронавтическом конгрессе

Через несколько лет на Международной астронавтической конференции (МАК) один человек стал звездой недельной конференции. Пять лет назад Илон Маск, появившись в Гвадалахаре, Мексика, чтобы рассказать о новом поколении системы запуска SpaceX, превратил конференцию в рок-вечеринку — люди выстроились в очередь за несколько часов до посещения и бросились, как только двери открылись. а еще это был цирк, где самые горячие поклонники целовали его комиксы.

В этом году на конференции в Дубае Илона Маска не было, зато была Марта Стюарт. Местный декан казался маловероятным вариантом для трансконтинентального путешествия для участия в космической конференции, но она была там в последний день конференции, участвуя в дискуссии, посвященной устойчивому развитию продовольствия и его применению для исследования дальнего космоса.

Стюарт обеспечил много звездной силы, но не особого волнения. В составе комитета из девяти человек в течение часа у нее не было много возможностей выступить, и ей не было особого интереса сказать, когда она это делала. Она выразила желание однажды отправиться в космос: «Если Уильям Шатнер сможет это сделать, то смогу и я».

Человек, который украл шоу на конференции, не был Стюартом или кем-либо из многих нынешних или бывших астронавтов, выступавших в Дубае. Вместо этого вряд ли в центре внимания, по крайней мере в день открытия конференции, был Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

Рогозин привлек внимание благодаря своей силе воли и, в частности, своей способности говорить, говорить и говорить. «У меня есть только пять минут, чтобы рассказать вам о наших достижениях», — сказал он во время пленарного заседания руководителей агентств, а затем продолжил говорить около 20 минут. Хотя необходимость говорить через переводчика в какой-то мере способствовала этому увеличению, он говорил гораздо дольше, чем другие пять руководителей агентств, входивших в комиссию, которые придерживались отведенных им пяти минут.

Его комментарии представляли собой смесь обновлений о недавних событиях, таких как съемка фильма на Международной космической станции, и более амбициозных видениях спутниковых башен, многоразовых ракет-носителей и миссии на Юпитер с ядерной установкой. Продемонстрированная им многоразовая ракета была очень похожа на Falcon 9; Когда позже его спросили об этом, он подробно ответил о затратах и ​​преимуществах повторного использования, прежде чем признать, что то, что сделала SpaceX, было «большим уважением».

Рогозин удерживал внимание на пресс-конференции, которая последовала за этим, задавая вопрос за вопросом о космическом туризме, новых ракетах и ​​будущем МКС в российских и международных СМИ, даже после того, как модератор умолял журналистов расспрашивать других руководителей агентства о театре. Сцена стала еще более странной из-за плохой звуковой системы в комнате, из-за которой репортерам приходилось подниматься на сцену, чтобы задавать вопросы, как просители, приближающиеся к королевской семье.

Хотя от Рогозина было много шума, были и некоторые новости. Когда его спросили, когда, по его мнению, российским космонавтам будет безопасно летать на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, он сказал, что, по его мнению, безопасно сделать это сейчас, заявление, которое заместитель администратора НАСА Пэм Милрой, также рассмотренное на конференции, было важным в интервью. позже с того дня.

Но что действительно имело значение, так это встречи, которые проходили за закрытыми дверями, как, например, встреча Рогозина и Милроя в тот день, когда Рогозин стал звездой конференции. «Все дело в построении отношений», — сказал Милрой в интервью после той встречи. «Было приятно, что мы продолжили углублять отношения». Однако никаких прорывов в отношении коммерческого экипажа или долгосрочного будущего Международной космической станции не произошло.

Предложение Дмитрия Рогозина, вероятно, будет мимолетным предложением МАК: с учетом санкций, введенных против него в США и Европе за его роль заместителя премьер-министра в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, маловероятно, что он сможет повторить его роль впоследствии. Год проведения конференции в Париже. Может, вместо этого заменит Илон.

Джефф Фауст пишет для SpaceNews о космической политике, коммерческом пространстве и смежных темах. Его колонка Foust Forward появляется в каждом номере журнала. Эта колонка появилась в нашем выпуске за ноябрь 2021 года.