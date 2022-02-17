Нападение акулы: пловец умер после укуса на пляже Литтл-Бэй в Сиднее, Австралия.

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила в своем заявлении в среду, что службы экстренной помощи были вызваны в Бьюкен-Пойнт, Малабар, где расположен пляж Литтл-Бэй, около 16:35 по местному времени «после получения сообщения о том, что акула напала на пловца в воде».

Согласно заявлению, офицеры, присутствовавшие на месте происшествия, вместе с командованием морского округа и организацией Surf Life Saving NSW обнаружили в воде «человеческие останки».

Четыре бригады скорой помощи и спасательный вертолет с врачом интенсивной терапии и фельдшером были отправлены в этот район, сообщило агентство скорой помощи Нового Южного Уэльса в заявлении CNN.

«К сожалению, этот человек получил катастрофические травмы в результате нападения, и парамедики ничего не могли сделать, когда мы прибыли на место происшествия», — сказал Лаки Фаррахане, инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса.