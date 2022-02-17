Нападение акулы: пловец умер после укуса на пляже Литтл-Бэй в Сиднее, Австралия.

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила в своем заявлении в среду, что службы экстренной помощи были вызваны в Бьюкен-Пойнт, Малабар, где расположен пляж Литтл-Бэй, около 16:35 по местному времени «после получения сообщения о том, что акула напала на пловца в воде».
Согласно заявлению, офицеры, присутствовавшие на месте происшествия, вместе с командованием морского округа и организацией Surf Life Saving NSW обнаружили в воде «человеческие останки».
Четыре бригады скорой помощи и спасательный вертолет с врачом интенсивной терапии и фельдшером были отправлены в этот район, сообщило агентство скорой помощи Нового Южного Уэльса в заявлении CNN.
«К сожалению, этот человек получил катастрофические травмы в результате нападения, и парамедики ничего не могли сделать, когда мы прибыли на место происшествия», — сказал Лаки Фаррахане, инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса.
Городской совет Рэндвика заявил, что пляж Литтл-Бэй и окружающие пляжи закрыты на 24 часа. Совет добавил, что это было первое нападение акулы со смертельным исходом в Рандвике за последнее время.
«Побережье — это задний двор нашего сообщества, — заявил мэр Рандвика Дилан Паркер.
«Потерять кого-то в результате такой атаки акулы ужасно. Мы все в шоке. Сердца всего нашего сообщества обращены к семье жертвы».
Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что свяжется с Департаментом первичной промышленности для расследования обстоятельств смерти пловца.
В полиции сообщили, что будет подготовлено судебно-медицинское заключение.
Музей описывает «необъяснимые укусы» как инциденты, когда укус человека происходит в естественной среде обитания акулы без какой-либо провокации со стороны человека со стороны акулы. «Взволнованные укусы» классифицируются как когда человек начинает каким-то образом взаимодействовать с акулой.
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