Нападение на иранский корабль, предположительно являющийся военной базой в Красном море

Иран ранее описывал «Савиз» как средство «борьбы с пиратством» в Красном море и в проливе Баб-эль-Мандаб, важном проходе для международного судоходства. В заявлении, которое приписывают официальный представитель МИД Саид Хатиб Заде, судно описывается как торговое.

“К счастью, сообщений о жертвах не поступало, – сказал Хатибзаде. – Технические расследования продолжаются”. Наша страна примет все необходимые меры через международные власти.

В предыдущем заявлении для государственного телевидения упоминалась телекомпания. История Нью-Йорк ТаймсПри этом цитируется неизвестное официальное лицо США, сообщившее газете, что Израиль сообщил Америке о нападении на корабль во вторник утром. Израильские официальные лица отказались комментировать нападение, когда с ними связались Associated Press, как и Малик Савиз.

Хотя министр обороны Израиля Бенни Ганц отказался раскрыть информацию о том, начала ли его страна атаку, он назвал Иран и его региональных союзников серьезной угрозой.

«Израиль должен продолжать защищаться», – сказал Ганц репортерам. «Везде, где мы обнаруживаем оперативную проблему или необходимость, мы продолжим действовать».

Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim, которое, как полагают, находится рядом с охранником, заявило, что взрыв произошел от мин, установленной на корпусе Савиза. Липкая мина – это разновидность морской мины, которая прикрепляется к борту корабля, как правило, водолазом. Позже он взрывается и может нанести значительный урон кораблю. Иран никого не обвинял в нападении и сказал, что иранские официальные лица, вероятно, предоставят дополнительную информацию в ближайшие дни.

В заявлении Центрального командования армии США говорится лишь о том, что ему известно о сообщениях СМИ об инциденте, связанном с Сависом, и что войска США не участвовали.

В Организации Объединенных Наций официальный представитель ООН Стефан Дужаррик выразил обеспокоенность по поводу инцидента в Сависе и призвал «заинтересованные стороны, включая страны региона, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от принятия каких-либо мер эскалации и, в частности, уважать их обязательства по международному праву ».

В среду президент Ирана Хасан Рухани назвал переговоры в Вене “успешными”, выступая перед своим кабинетом.

«Сегодня звучит единое заявление о том, что все стороны ядерного соглашения пришли к выводу, что нет лучшего решения, чем это соглашение», – сказал он.

Европейский дипломат, знакомый с переговорами, который на условиях анонимности говорил о закрытой встрече в Вене, откровенно признал, что внешние события могут повлиять на переговоры.

Он сказал: «Мы надеемся, что каждая мера, исходящая от сторон (ядерного соглашения) или сторонних сторон, не подорвет динамику».