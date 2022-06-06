Нападение на католическую церковь в Нигерии

Законодатели штата заявили, что в воскресенье боевики открыли огонь по верующим и взорвали взрывчатку в католической церкви на юго-западе Нигерии, в результате чего погибли десятки человек.

По словам депутата Огунмуоласуйи Олувеле, нападавшие напали на католическую церковь Святого Франциска в штате Ондо, когда верующие собрались на Пятидесятницу. По его словам, среди погибших было много детей.

Аделигбе Темелин, представляющий округ Ово в законодательном органе низшей ступени Нигерии, заявил, что священник также был похищен.

«Наши сердца тяжелые», — написал в Twitter губернатор Ондо Ротими Акридоло. «Наш мир и спокойствие подверглись нападению враги народа».

Власти не сразу объявили официальное число погибших. Тиммелин сказал, что было убито не менее 50 человек, в то время как другие говорили, что их число было больше. На видео, очевидно снятом с места нападения, видно, как прихожане церкви лежат в лужах крови, а люди вокруг них рыдают.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, согласно заявлению его официального представителя: «Только демоны из Нижнего региона могли задумать и совершить такой вероломный акт».

«Что бы ни случилось, эта страна никогда не уступит плохим парням и злым людям, и тьма никогда не победит свет. В конце концов Нигерия победит», — сказал Бухари, который был избран после того, как поклялся положить конец затянувшемуся кризису безопасности в Нигерии.

Вид на католическую церковь Святого Франциска в Ову, Нигерия, воскресенье, 5 июня 2022 г. Законодатели на юго-западе Нигерии говорят, что они опасаются более 50 смертей в результате того, что боевики открыли огонь и взорвали взрывчатку в церкви. Огунмулоласвей Олувеле из Ассамблеи штата Ондо сообщил, что боевики обстреляли католическую церковь Святого Франциска в штате Ондо в воскресенье утром, когда прихожане собирались на еженедельную мессу. (AP Photo/Рахаман Юсуф)

Католическая церковь Святого Франциска после взрыва в Ову, Нигерия, воскресенье, 5 июня 2022 г. Законодатели на юго-западе Нигерии говорят, что более 50 человек, как полагают, погибли в результате того, что боевики открыли огонь и взорвали взрывчатку в церкви. Огунмулоласвей Олувеле из Ассамблеи штата Ондо сообщил, что боевики обстреляли католическую церковь Святого Франциска в штате Ондо в воскресенье утром, когда прихожане собирались на еженедельную мессу. (AP Photo/Рахаман Юсуф)

Вид на католическую церковь Святого Франциска в Ову, Нигерия, воскресенье, 5 июня 2022 г. Законодатели на юго-западе Нигерии говорят, что они опасаются более 50 смертей в результате того, что боевики открыли огонь и взорвали взрывчатку в церкви. Огунмулоласвей Олувеле из Ассамблеи штата Ондо сообщил, что боевики обстреляли католическую церковь Святого Франциска в штате Ондо в воскресенье утром, когда прихожане собирались на еженедельную мессу. (AP Photo/Рахаман Юсуф)

В Риме Папа Франциск отреагировал на известие о нападении.

«Папе стало известно о нападении на церковь в Ондо, Нигерия и убийстве десятков верующих, многих детей, во время празднования Пятидесятницы. По мере выяснения деталей Папа Франциск молится за пострадавших и страну, болезненно пострадавшую в во время празднования, вверив их обоих Господу, чтобы Он послал Свою душу, чтобы утешить их», — говорится в заявлении Папы. Обнародовано пресс-службой Ватикана.

Не сразу было понятно, кто стоит за нападением на церковь. В то время как большая часть Нигерии страдает от проблем с безопасностью, Ондо широко известен как одна из самых мирных стран в Нигерии. Однако государство впало в эскалацию насильственного конфликта между фермерами и скотоводами.

Силы безопасности Нигерии не сразу ответили на вопросы о том, как произошло нападение и есть ли какие-либо доказательства в отношении подозреваемых. Оу расположен примерно в 345 км к востоку от Лагоса.

«В истории Оулу мы никогда не сталкивались с таким ужасающим инцидентом, — сказал представитель О’Вули. «Это слишком много.»