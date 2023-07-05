Нападение на российского журналиста, который возвращается в Москву Ситуация «сложная»

Хьюман Райтс Вотч заявила, что нападавшие на Елену Милашину перекрасили ее в зеленый цвет (Сергей Бабинц).

Жестоко избитая в неспокойной Чечне, отмеченная наградами российский редактор Елена Милашина сказала, что попала в «тяжелую» ситуацию в московской больнице.

Правозащитники прессы и международные правозащитные группы выразили обеспокоенность после того, как Милашина заявила, что ее избили и держали под прицелом вместе с адвокатом во время деловой поездки в неспокойный регион на юге России в начале этой недели.

«Милашина находится в Москве в больнице. Состояние ее откровенно тяжелое: ее сильно избивали и били палкой», — сообщил AFP в столице России редактор ее «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Новая газета» опубликовала видео Милашиной в больнице с бритой головой и руками в бинтах.

Хьюман Райтс Вотч сообщила, что нападавшие обрили ее наголо и облили зеленкой.

Кремль и могущественный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявили, что виновные должны быть установлены.

В среду пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что для полного расследования потребуется время, и что следователи делают свою работу.

«Давайте подождем. Высказаны отзывы и сейчас принимаются все меры», — сказал журналистам Дмитрий Песков.

Муратов заявил в среду, что у Милашиной сломаны пальцы и что злоумышленники потребовали доступ к ее телефону.

«Ее состояние такое, какое и следовало ожидать», — добавил он.

Милашина освещала нарушения прав человека в Чечне, кавказской республике, которой много лет правил Кадыров, бывший военачальник.

С 2000 года «Новая газета» стала свидетелем убийства шести ее журналистов и сотрудников, в том числе журналистки-расследователя Анны Политковской, застреленной в Москве в день рождения президента Владимира Путина.

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