Нападение России на Одессу показывает свое истинное лицо после сделки по экспорту зерна

Генеральный секретарь ООН заявил, что после подписания соглашения Россией, Украиной и посредником Турцией соглашение стало «маяком надежды», обеспечивающим продовольственную помощь развивающимся странам.

К несчастью для Гутерриша и всех тех, кто рассчитывал на столь необходимую еду, его многомесячная дипломатическая волокита, включая визиты в Москву и Киев для заключения сделки, в конечном итоге продемонстрировала пределы доверия к России.

Соглашение не содержит открытого прекращения огня, но четко прописаны обязательства России: «Российская Федерация взяла на себя обязательства по беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений», — говорится в заявлении офиса Гутерриша.

Менее чем через 24 часа после подписания мирный договор в Одессе — главном порту, указанном в соглашении, — был разрушен, когда в гавани столкнулись две российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Окна были разбиты в зданиях почти в миле отсюда. Пожарные бросились в порт, чтобы потушить огонь на нескольких горящих катерах. По официальным данным, один сотрудник порта получил ранения.

Ущерб был бы намного больше; Еще две высокоточные ракеты стоимостью 6 миллионов долларов были сбиты средствами ПВО Украины. Любители пляжного отдыха в Одессе, которые в прошлом году бродили по песку с русскими отдыхающими, были в восторге, когда над их головами взорвался перехватчик.

Украина и ее союзники осудили очевидный код России в отношении подписанного ею соглашения о зерне и широко цитируют его как свидетельство ее лицемерия.

Алексей Гончаренко, член украинского парламента, заявил CNN через несколько часов после атаки, что Россия «демонстрирует, что хочет продолжать представлять угрозу мировой продовольственной безопасности».

«Это нападение вызывает серьезные сомнения в надежности приверженности России», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что оно «подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки».

«Он не показывает ни слова [Russian President Vladimir Putin] Хотите верьте, хотите нет», — сказала Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании и будущий премьер-министр.

Первоначальная реакция России на известие о нападении была заметным отрицанием.

По словам Турции, подписавшей соглашение и арбитра, наблюдающего за его безопасным и справедливым выполнением, Кремль заявил Анкаре «недвусмысленно», что не имеет «никакого отношения к этой атаке».

Спустя более 12 часов пресс-секретарь МИД России Мария Захарова опровергла первоначальную ложь. Он сказал, что в конце концов это были российские атаки, и сказал, что атака уничтожила украинскую «военную инфраструктуру» в порту.

Украина заявила, что атаковала насосную станцию ​​в Одесском порту.

Подобная двусмысленность — обычное дело для российских чиновников, и в этом суть. Несмотря на тяжелую работу и дипломатическое развитие Гутерриша, сделка по зерну ничего не изменила в расчетах Москвы относительно того, как вести войну.

Ущерб здесь — не только напоминание миру о двусмысленных отношениях Москвы с правдой — Россия также подорвала добросовестность своего посредника, Турции, в сделке.

Согласно условиям соглашения, Турция создает Объединенный командный центр (СКЦ) при содействии ООН для контроля за соблюдением. Но Россия своим циничным подходом к тотальной войне с Украиной уже разрушила все надежды.

Вторжение России в одну из житниц мира вызвало глобальную продовольственную нестабильность, хотя Москва пошла на уступки в рамках сделки, чтобы сохранить поставки зерна в Украину. Это широко известно как вымогательство.

Гутерришу пришлось заключить параллельную сделку с Россией, чтобы снять блокаду украинских портов и выпустить российское зерно, что фактически ослабило некоторые санкции в отношении продуктов питания и удобрений. Представители ООН объяснили дипломатию тем, что «исходили из принципа, что меры, введенные в отношении Российской Федерации, не распространяются на эту продукцию».

Отмена этих санкций принесет деньги в казну Москвы, что может стать долгосрочным выводом из сделки Гутерриша: Путин пойдет на ограниченные компромиссы ради денег.

Но при этом Путин, возможно, продемонстрировал, подобно удару Толкина, фатальную уязвимость в своей защите. Слабостью мифического дракона была недостающая шкала и то, что кажется экономическим укусом международных санкций Путина. Какие бы другие причины ни были у него для согласия на этот договор, необходимость платить за войну была бы слишком велика.

Выступая в Стамбуле после ракетного обстрела в субботу, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сказал, что технические совещания по реализации сделки продолжаются.

«Украина полна решимости как можно скорее начать экспорт зерна», — сказал он.

Российская агрессия также стоит на повестке дня, добавил Васьков.

Гутерриш прав на оптимизм; ООН Будущая эффективность Совета Безопасности зависит от его способности предотвратить эскалацию войны, которую Россия выбрала. Но если он нервничал за столом автографов в пятницу, ничто из того, что он видел до сих пор, не успокоит его страх. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье приукрасил сделку, заявив, что российские корабли будут помогать сопровождать грузовые суда. Такое заявление, как ракетный удар, предназначалось для удара по Украине.