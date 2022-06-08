«Напалмовая девушка» в 50 лет: история культового фото войны во Вьетнаме

написано Оскар Холланд, CNN

Взорвать, взорвать Мы смотрим на силу одного изображения, рассказывая истории о том, как создавались современные и исторические изображения.

Мучительный образ детей, спасающихся от смертоносной напалмовой атаки, стал определяющим образом не только войны во Вьетнаме, но и 20-го века. Из-за них клубился черный дым, а лица детей были написаны смесью ужаса, боли и растерянности. Солдаты 25-й дивизии южновьетнамской армии беспомощно следуют за ними.

Фотография, сделанная за пределами деревни Транг Банг 8 июня 1972 года, запечатлела шок и случайную жестокость конфликта, который некоторые утверждали. оценки , миллион или более гражданских жизней. Хотя фотография официально называется «Ужас войны», она наиболее известна по прозвищу, данному сильно обгоревшей 9-летней обнаженной девочке: «Напалмовая девочка».

Девушка, которая с тех пор была идентифицирована как Фан Тхи Ким Фук, в конце концов пережила свои травмы. Частично это произошло благодаря фотографу Associated Press Нику Уту, который помог детям после того, как была сделана их ставшая знаменитой фотография. Спустя пятьдесят лет после того судьбоносного дня пара все еще находится в постоянном контакте и использует свою историю, чтобы распространять послание мира.

«Я никогда не забуду этот момент», — сказала Фук в видеозвонке из Торонто, где она сейчас находится.

Деревня ее детства Транг Банг, расположенная менее чем в 30 милях к северо-западу от Сайгона (ныне город Хошимин), была оккупирована коммунистическими войсками с севера страны. По данным «Нью-Йорк Таймс», Отчет С тех пор южновьетнамская армия провела три дня, пытаясь вытеснить их и вновь открыть близлежащее шоссе. В то утро Южные ВВС направили реактивные самолеты Skyraider для сброса напалма — вещества, вызывающего сильные ожоги и прилипающего к целям — на вражеские позиции.

Фук и ее семья вместе с другими гражданскими лицами и солдатами из Южного Вьетнама укрывались в буддийском храме. Услышав полет самолетов своей армии, солдаты призвали всех бежать, опасаясь нападения. К сожалению, группа была перепутана с противником.

«Я повернул голову и увидел самолеты и четыре падающие бомбы», — сказал Фок. «Потом вдруг повсюду вспыхнули пожары, и моя одежда была сожжена огнем. В этот момент я никого не видел вокруг себя, только стреляли.

«Я до сих пор помню, о чем думала», — добавила она. «Я подумала: «О, Боже, я обожглась, я была бы некрасивой, и люди увидели бы меня по-другому. Но я был так напуган. «

На другой фотографии августа, сделанной в тот день, изображена бабушка-вьетнамка, держащая сильно обгоревшего внука. приписывается ему: Ник Ют / AFP

Фук сорвала с себя то, что осталось от ее одежды, и выбежала на шоссе 1. Вьетнамский фотограф От, которому в то время был 21 год, был среди многих журналистов, находившихся за пределами деревни, ожидавших в тот день новых конфликтов.

«Я видел, как Ким бежала (крича по-вьетнамски) «Очень жарко!» — сказал он во время видеозвонка из Лос-Анджелеса. очень жарко, слишком жарко! «Когда я ее сфотографировала, то увидела, что ее тело сильно обгорело, и сразу захотела ей помочь. Я поставил все свои камеры на шоссе и залил водой ее тело».

Тогда Утт посадил раненых детей в свой грузовик и в течение 30 минут отвозил их в ближайшую больницу. Но по прибытии в больницу ему сказали, что их нигде нет и что ему нужно будет отвезти их в Сайгон.

«Я сказал: «Если ты проедешь еще час (без лечения), ты умрешь», — вспоминает он, добавляя, что изначально опасался, что Фокке уже умер в своей машине за рулем.

В конце концов Отт убедил врачей принять их, выдав свой пропуск для прессы и сообщив им, что фотографии детей появятся в мировых газетах на следующий день. (говорил с Vanity Fair в 2015 году, он запомнить Его точные слова больнице таковы: «Если кто-то умрет, у вас будут проблемы».)

Видел во всем мире

Из больницы Йоте отправился в офис Associated Press в Сайгоне, чтобы проявить изображения. Его фотографии рассказали большую часть событий дня: бомба, захваченная в воздухе под «Скайрейдером», густой черный дым, клубящийся из Транг Банга, жертву перевозят на импровизированных носилках. На менее известной фотографии показаны телевизионщики и южновьетнамские солдаты, сгрудившиеся вокруг Фук, кожа ее спины и рук обожжена горючим гелем, который сделал напалм спорным оружием.

Но фотограф сразу понял, что одна из фотографий выделяется среди других.

«Когда я вернулся в свой офис,[техник фотолаборатории]и все, кто видел фотографию, сразу сказали мне, что она слишком мощная и что эта фотография получит Пулитцеровскую премию».

Они были правы: Отт был удостоен Пулитцеровской премии за новостную фотографию в 1973 году. более 20 Ведущие американские ежедневные газеты.

На архивной фотографии, сделанной фотографом Associated Press Ником Утом 8 июня 1972 года, Скай Райдер бросает напалмовую бомбу на деревню Транг Банг. приписывается ему: Ник Ют / AFP

Нет никаких доказательств, подтверждающих сфабрикованное утверждение о том, что «Напалмовая девушка» ускорила окончание войны во Вьетнаме, которая длилась до 1975 года, когда коммунисты наконец взяли под свой контроль поддерживаемый США юг страны. Не похоже, чтобы это существенно повлияло на американское общественное мнение, что уже произошло. повернулся против Участие США в конфликте к концу 1960-х годов (военное присутствие США в Южном Вьетнаме почти два десятилетия спустя было почти полностью прекращено к тому времени, когда Отт сделал свой снимок). Но картина все же стала символом антивоенных настроений.

Его описание ужасов напалма было настолько пронзительным, что Ричард Никсон тайно вопрос Будь то «исправление». В записях Белого дома, опубликованных спустя десятилетия, президент США предположил, что фотография была снята на пленку — это обвинение, по словам Йотта, «чрезвычайно расстроило его».

Тем временем Фокке провела 14 месяцев в больницах, где лечились от травм. Двое ее двоюродных братьев погибли во время бомбежки. Но она попыталась обойти нападение, образ которого увидел весь мир.

«Если честно, когда я была ребенком, мне было очень стыдно», — сказала она. «Мне совсем не понравилась эта фотография. Почему он сделал мою фотографию? Я никогда не хотел ее видеть».

Она мечтала стать врачом, но вскоре вьетнамское коммунистическое правительство вывезло ее из страны для использования в пропагандистских кампаниях. Она помнит журналистов, приехавших из-за границы, чтобы услышать ее историю, но она изо всех сил пыталась привлечь к себе внимание.

«Это действительно повлияло на мою личную жизнь», — сказала она, сказав, что иногда ей хотелось «исчезнуть».

«Я не мог ходить в школу. Я не мог осуществить свои мечты. И поэтому я как бы ненавидел это».

символ надежды

Только после того, как в 1992 году Канада предоставила Фокке политическое убежище, она решила использовать свою личную трагедию во благо. Она написала книгу о своем опыте и основании Международный фонд Ким , благотворительный фонд, который оказывает помощь детям войны. В 1997 году она была назначена послом доброй воли Организации Объединенных Наций и выступала с речами по всему миру о своей истории жизни и силе терпимости.

В прошлом месяце она и Отт, которого она до сих пор ласково называет «дядей», подарили копию фотографии Папе Франциску на площади Святого Петра.

«Я поняла, что эта фотография стала для меня мощным подарком — я могу (использовать) ее для работы на благо мира, потому что эта фотография не отпускала меня», — сказала она.

«Теперь я могу оглянуться назад и принять это… Я так благодарен, что (Отт) смог запечатлеть этот момент в истории и запечатлеть ужас войны, которая могла изменить весь мир. И этот момент изменил мое отношение и мою вера в то, что я могу сохранить свою мечту, чтобы помочь другим».

Ник Отт и Ким Фук были сфотографированы вместе в прошлом месяце в Милане, Италия. приписывается ему: Пьер Марко Така / Getty Images Europe / Getty Images

После многих лет операций и лечения Фук все еще страдает от неблагоприятных последствий ожогов, которые он получил в тот день. Недавно в США ей сделали лазерное лечение, хотя из-за травм она испытывает постоянную боль.

Но теперь, когда у нее двое детей, Фок считает, что ее христианская вера помогает ей «двигаться вперед».

«Сейчас, 50 ​​лет спустя, я так благодарен, что больше не являюсь жертвой войны. Я выжил и имею возможность работать во имя мира».

Утт, сейчас на пенсии, все еще верит в силу фотографии конфликта. Ссылаясь на войну в Украина Дисциплина, по его словам, «сейчас так же важна, как и во Вьетнаме». По его словам, в то время как сегодняшних читателей бомбардируют изображениями из различных источников, кумулятивный эффект может быть таким же, как и у известных отдельных изображений в газетах прошлых поколений.

«Когда я фотографировал во Вьетнаме, все было намного медленнее, и у нас не было социальных сетей», — сказал он. «Теперь у вас есть множество изображений, но они настолько непосредственны — с точки зрения того, чтобы сказать правду и донести ее до мира — это также невероятно мощно».