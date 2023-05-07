Стамбул

«Наполи» завершил 33-летнюю засуху и выиграл титул Серии А после ничьей 1:1 с «Удинезе» в четверг, что дало им неукротимое преимущество.

Команда завоевала свой первый титул в итальянской лиге с тех пор, как аргентинская легенда Диего Марадона сломала себе жилу в клубе с 1984 по 1991 год.

Аргентинская звезда привела «Наполи» к их единственным титулам в итальянской лиге в 1987 и 1990 годах.

В 2004 году «Наполи» обанкротился, что привело к его вылету в третий эшелон итальянского футбола, но вскоре клуб был куплен Аурелио Де Лаурентисом, имевшим амбициозные планы.

Его основными целями были установление финансовой стабильности и восстановление после банкротства.

Благодаря лидерству Де Лаурентиса и командным усилиям «Наполи» быстро поднялся в рейтингах итальянского футбола после банкротства и вылета.

В течение трех лет после понижения в должности команда дважды повышалась по службе и вернулась на высший уровень в 2007 году.

С момента завоевания своего последнего титула в Серии А в 1989-90 годах «Наполи» катался на американских горках, потратив более 1 миллиона долларов на команду и нескольких тренеров, включая Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса. И было много болезненных близких моментов.

Осимхен и Кварацхелия привели «Наполи» к титулу

Виктор Осимхен, сравнявший счет с «Удинезе» в четверг на 52-й минуте, стал лучшим бомбардиром континента за один сезон Серии А.

24-летний нигериец, который сыграл вничью с бывшей звездой «Милана» Джорджем Веа, был избран президентом Либерии в 2018 году после ухода из футбола.

В настоящее время Осимхен лидирует в таблице голов лиги с 22 голами в 27 матчах и забил 27 голов во всех 34 соревнованиях.

Хавиша Кварацхелия, присоединившийся к грузинскому «Динамо Батуми» в начале сезона, поразил болельщиков своей игрой на высоком уровне.

На счету 22-летнего нападающего 12 голов и 12 результативных передач в 29 матчах.

Спаллетти расплакался

Тренер Лучано Спаллетти расплакался после того, как его команда выиграла свой долгожданный третий титул в Серии А.

64-летний итальянец, занявший руководящую должность в 2021 году, стал самым возрастным тренером, выигравшим скудетто.

Ранее он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконе», «Роме», «Зените» и миланском «Интере».

У Спаллетти есть богато украшенный шкаф с трофеями, в котором представлены многие важные титулы за всю его карьеру. Среди них теперь и трофей Серии А — свидетельство его способности руководить командами.

Кроме того, он дважды выигрывал Кубок Италии, Суперкубок Италии с «Ромой» и титул чемпиона России в Премьер-лиге, Кубок России и Суперкубок России с «Зенитом».

Обладая титулом Серии А, «Наполи» выиграл два Суперкубка Италии (1991, 2014) и шесть Кубков Италии (1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020), а также Кубок УЕФА 1989 года.

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