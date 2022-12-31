Напоминание: праздничная распродажа Nintendo Switch в интернет-магазине Indie World скоро заканчивается (Северная Америка)

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Оригинальная статья [Fri 23rd Dec, 2022 18:15 GMT]: Йо-хо-хо! Продолжение недавнего выпуска House of Indies от Nintendo, Where спортивная история Ну наконец то ЗапущенBig N снижает цены на некоторые из лучших инди-игр для консолей.

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