Напоминание: сегодня начинается первый сплатфест в Splatoon 3.

Мировая премьера Splatoon 3 состоится Взвод 3Первый Сплатфест, мероприятие стартует сегодня во всех регионах! Вы сможете принять участие в фестивале новых Splatfests, в том числе совершенно новой Tri-Color Turf War, в онлайн-матчах в течение дня, которые заслуженно проводятся во Всемирный день ножниц для бумаги.

Сплатфест разделен на две половины — первые шесть часов будут посвящены баттлам Сплатфеста, где на протяжении всего пути проходят баталии красок 1 на 1. Затем, в течение следующих шести часов, вы попадете в сражения 4 на 2 на 2 в хаотичном сражении трех команд. Чтобы присоединиться к Splatfest, вам нужно скачать демоверсию Splatfest World Premiere и присягнуть на верность одной из трех команд (расскажите, что вы будете делать). наш опрос!).

Запустив демонстрацию, вы можете заметить, что вам дали код на экране (или он был отправлен по электронной почте). Этот код дает вам бесплатную семидневную пробную версию Nintendo Switch Online (если вы еще не подписались на эту услугу), поэтому не забудьте активировать его, чтобы вы могли попасть в этот беспорядок!

Напоминаем, в какое время в вашем районе начинается Сплатфест:

Европа: 27 августа (с 9:00 по Гринвичу/10:00 по центральному поясному времени до 21:00 по Гринвичу/22:00 по центральному поясному времени) — первая половина начинается в 9:00/10:00, вторая половина начинается в 15:00/16:00.

27 августа (с 9:00 по Гринвичу/10:00 по центральному поясному времени до 21:00 по Гринвичу/22:00 по центральному поясному времени) — первая половина начинается в 9:00/10:00, вторая половина начинается в 15:00/16:00. Северная Америка: 27 августа (с 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному поясному времени до 21:00 по тихоокеанскому времени) 28 августа (12:00 по восточному поясному времени) — первая половина начинается в 9:00 / 12:00, вторая половина начинается в 15:00 / 18:00.

27 августа (с 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному поясному времени до 21:00 по тихоокеанскому времени) 28 августа (12:00 по восточному поясному времени) — первая половина начинается в 9:00 / 12:00, вторая половина начинается в 15:00 / 18:00. Япония: 28 августа (9:00–21:00 по японскому стандартному времени) — первая половина начинается в 9:00, вторая — в 15:00.

Удачи и да благословит вас Бог! Мы можем увидеть вас там.