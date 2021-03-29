Напряженное видео показывает, как полицейские опрокидывают “нож” библиотеки Ванкувера

Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, сенсационная видеозапись показала момент, когда предполагаемый злоумышленник нанес удар ножом в канадскую библиотеку, упал на землю и был задержан полицией.

Нож – кто он Обвиняется в убийстве одной женщины И ранил по меньшей мере пять других человек в Северном Ванкувере в субботу – его видели в пешеходном коридоре, прежде чем он внезапно упал на землю по причинам, которые еще не были ясны, согласно опубликованным им кадрам. Великобритания Солнце.

“Он порезался!” На видео можно услышать крик одного из них.

Затем шесть полицейских, некоторые из которых были вооружены винтовками, штурмовали мужчину, лежащего посреди улицы, а затем арестовали его, по словам силовика.

Удаление произошло после того, как еще неназванный подозреваемый убил своих жертв субботним днем ​​в филиале библиотеки Линн-Вэлли.

Мужчина, работавший в банке через дорогу, позже сообщил, что нападавший был арестован после того, как полиция застрелила его резиновыми пулями.

Другие свидетели заявили, что видели жертв, в том числе женщину и ее 7-летнего сына, получивших несколько ударов ножом за пределами библиотеки.

Одна из свидетелей, Мари Крейвер, сказала: «Я была в общей комнате библиотеки и снаружи, внезапно, мы услышали крик, и все остановились и уставились, и все побежали от боковой двери».

«Я тоже только начал бегать. Мы бежали до самого торгового центра».

Сержант Фрэнк Ганг, следователь по расследованию убийств Королевской канадской конной полиции, заявил в воскресенье, что подозреваемый все еще жив и ранее имел судимость. Полиция не разглашает имя мужчины.

«Вопрос в том, почему это произошло», – сказал Ганг. «Мы думаем, что знаем, кто, что и когда. Наша задача сейчас – определить причину».