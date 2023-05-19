Напряженность в Грузии из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

Когда в пятницу пассажиры высадились на первом прямом рейсе из России в Грузию более чем за три года, протестующие проклинали их прибытие.

«Почему ты пришел сюда? Ваша страна захватчик! эхом разнеслось по залу прилета в Тбилисском международном аэропорту. Снаружи толпа из примерно 200 демонстрантов несла транспарант с надписью «Вам не рады».

«Я здесь только в отпуске», — ответил один пассажир, убегая от толпы журналистов, собравшихся встречать самолет.

Россия вторглась в Грузию в 2008 году и имеет военный контроль над 20 процентами ее территории. Граффити «Русские едут домой» распространены в столице Грузии Тбилиси. Приверженность вступлению в НАТО закреплена в конституции бывшей советской республики.