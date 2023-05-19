Напряженность в Грузии из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

Когда в пятницу пассажиры высадились на первом прямом рейсе из России в Грузию более чем за три года, протестующие проклинали их прибытие.
«Почему ты пришел сюда? Ваша страна захватчик! эхом разнеслось по залу прилета в Тбилисском международном аэропорту. Снаружи толпа из примерно 200 демонстрантов несла транспарант с надписью «Вам не рады».
«Я здесь только в отпуске», — ответил один пассажир, убегая от толпы журналистов, собравшихся встречать самолет.
Россия вторглась в Грузию в 2008 году и имеет военный контроль над 20 процентами ее территории. Граффити «Русские едут домой» распространены в столице Грузии Тбилиси. Приверженность вступлению в НАТО закреплена в конституции бывшей советской республики.
Но с прибытием в пятницу рейса A4851 авиакомпании «Азимут» из Москвы Грузия, маленькая страна в Кавказских горах, сделала важный шаг на пути к установлению более тесных связей с Москвой. 10 мая Президент Владимир В. Путин приказал восстановить прямые рейсы из России и отменил визовый режим для граждан Грузии.
Возобновление полетов и последовавшие за ним акции протеста в пятницу подчеркивают напряженность в Грузии из-за ее отношений с Россией и опасения, которые многие грузины испытывают по поводу сближения со страной, которая находилась в состоянии войны 15 лет назад и в прошлом году. оккупированная Украина, еще одна бывшая советская республика.
Потепление в отношениях также иллюстрирует необходимость Москвы оправдывать другие правительства, будь то с помощью дружеских отношений или жесткой дипломатии, когда большая часть западного мира настроена против нее.
Виктор Гибиани, президент тбилисского аналитического центра Geocase, сказал, что правительство Грузии пытается выполнить «балансирующий акт», пытаясь сохранить свою общую прозападную ориентацию, а также используя экономические выгоды соседства с Россией. .
«Страна — заложник собственной географии», — сказал г-н. сказал Кибиани, который является юристом. «В отсутствие сильного зонтика безопасности правительство старается быть очень мягким, осторожным и осторожным в своих действиях».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что решение о возобновлении полетов было принято с учетом «интересов грузинского народа». Он сказал, что Грузия не рискует столкнуться с западными санкциями, потому что правительство разрешает работать в стране только авиакомпаниям, находящимся под санкциями.
Грузия, которая когда-то была прозападным первопроходцем, преподносившим свой конфликт с Москвой как символ своей растущей независимости, внезапно превратилась в одну из немногих бывших советских республик, сблизившихся с Россией даже после ее вторжения в Украину.
В 2008 году Грузия вела собственную пятидневную войну со своим северным соседом, оставив два своих региона под военным контролем Москвы. С тех пор страны разорвали все дипломатические отношения, и нет никаких ближайших планов по их восстановлению.
Многие из его сверстников, включая Казахстан и соседнюю Армению, стремились дистанцироваться от Кремля, диверсифицируя свои политические и экономические устремления, подтверждая свои связи с Западом.
Однако тбилисское правительство, возглавляемое партией «Грузинская мечта» более десяти лет, сталкивается с неотложной задачей сохранения своего контроля над властью. По словам Паты Закареишвили, бывшего министра правительства, вышедшего из партии, с ростом усталости избирателей у них появился выбор стать более авторитарным и антизападным.
«В итоге казалось, что только Россия может помочь им сохранить свой режим в таком виде», — сказал г-н Путин. Об этом Захарешвили заявил в интервью. «Не Запад».
Для восстановления полетов в Грузию и повышения визового режима для граждан Грузии. Решение Путина было «подарком» Кремля грузинскому правительству и признанием движения Москвы в сторону Москвы, сказал Армас Аквледиани, разочаровавшийся в прошлом член парламента. Глава «Грузинской мечты».
«Этого никогда не произойдет без каких-либо действий со стороны правительства Грузии», — сказал г-н. Аквледиани сказал в интервью. «С 2020 года наше правительство встало на путь молчаливого примирения с Россией».
Правительство, объясняя свое решение, указывало на экономические и социальные выгоды сотрудничества с Москвой в некоторых областях. По словам министра экономики Левана Давыдашвили, прямые авиарейсы между Грузией и Россией могут принести горной стране с населением 3,7 миллиона человек до 400 миллионов долларов в год. Правительство заявило, что безвизовая политика с Россией позволит тысячам грузин посещать своих родственников в России.
Экономические выгоды от близости Грузии к России только увеличились с войной на Украине. После вторжения тысячи российских специалистов пересекли границу с Грузией, спасаясь от репрессий и угрозы быть призванными на родину. Они вкачивают более 2,8 млрд долларов в маленькую экономику Грузии. В соответствии с к центральному банку страны и заполнили тбилисские кафе, бары и парикмахерские, а также закупили грузинские товары.
При нынешнем уровне безработицы в Грузии в 17,3 процента многие грузины могут попытаться найти работу в России.
Это могло бы помочь грузинам, ищущим заработка, но депутат М. Аквледиани, он выразил опасение, что это неизбежно вызовет рост пророссийских настроений в стране.
Перед Грузией стоит задача защитить свою независимость в регионе, который на протяжении всей своей истории был ареной политики великих держав.
С момента обретения независимости в 1991 году Грузия колебалась между стремительными реформами, гражданской войной и ползучей стагнацией. С момента прихода к власти в 2012 году партия «Грузинская мечта» стремилась обеспечить нормальную жизнь и стабильность.
Первоначально основатель и неформальный лидер партии Бидзина Иванишвили решительно поддержал широкое народное желание Грузии вступить в НАТО и Европейский Союз.
Однако партия столкнулась с рядом обвинений со стороны активистов, законодателей и многих представителей общественности в том, что г-н Несмотря на то, что он ушел из политической жизни, многие грузины по-прежнему считают его теневым правителем, который принимает все важные решения.
«Он правит откуда-то с неба и ни за что не отвечает», — сказал г. Г-н, который много работал с Иванишвили. — сказал Акледиани.
Томас де Ваал, ведущий эксперт по региону, сказал, что не назвал бы правительство чрезмерно пророссийским. «Приоритетом № 1 этого правительства сейчас является выживание режима, — сказал он в телефонном интервью, — и в этом отношении они очень транзакционны».
За последние несколько лет партия оттолкнула от себя многих своих первых сторонников, особенно тех, чьей главной целью было свержение предыдущего правителя-олигарха Михаила Саакашвили.
В одном случае это также усилило давление на независимые средства массовой информации. Лишение свободы Известный руководитель СМИ и громкий голос прозападного гражданского общества страны. В 2022 году Ника Квамиа, бывший генеральный директор главной оппозиционной телесети, был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения по делу, которое многие считают запятнанным политическими программами.
В марте грузинское правительство спровоцировало напряженность и массовые протесты в Тбилиси после того, как оно попыталось принять закон, определяющий людей как иностранных агентов, что, по мнению многих, было вдохновлено аналогичным российским законом. Тысячи людей вышли на улицы перед зданием парламента, скандируя «Нет российскому закону». После двух ночей столкновений с полицией правительство отказалось от этого плана.
Однако для многих сама попытка принять такой закон послужила явным признаком пророссийского настроя правящей партии.
Одна из пассажиров, Кристина Сирицян, заявила, что не считает возобновление прямых рейсов предательством Грузии. «Я думаю наоборот», — сказала она, проходя мимо демонстрантов. «Должен быть мир, и люди должны быть друзьями».
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