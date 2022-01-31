Напряженность между Россией и Украиной: Москва приказала уничтожить Чернобыльскую зону освобождения — Киев теперь считает, что она не будет использоваться для вторжения | Мировые новости

Чернобыльская зона отчуждения начинается с блокпоста и сувенирных тележек.

Вы можете купить чернобыльские презервативы, перчатки и футболки, которые светятся в темноте. Лозунг «Посети Чернобыль и умри».

Выезжать пришлось рано по снегу из Киева, но, несмотря на погоду, дорога заняла более двух часов.

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Мебельный магазин в Припяти



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Заброшенный ресторан в Припяти



Чернобыль находится рядом с украинской столицей. Это делает его стратегически важным, поскольку граница союзника России с Беларусью находится к северу от зоны отчуждения.

Украина увеличивает набор военных в регион, и мы пришли выяснить причину этого.

Светлана была нашим гидом. По его словам, радиация находится в земле и с каждым годом опускается все глубже. Там, где после извержения 36 лет назад упали обломки ядерного реактора, в других местах оно было намного сильнее.

Советую ничего не трогать, особенно собак. Очевидно, радиация может оставаться в их волосах.

Она дала нам счетчик радиации, маленькое устройство вроде USB-накопителя — оно сообщит нам, если мы подвергнемся слишком большому облучению в конце дня.

Мы прошли по снегу мимо опустевших деревень, отвоеванных лесом. И на Припяти.

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Внутри мебельного магазина в Припяти



Последние большие квартиры затерялись в лесу и в центре города.

Куда бы я ни пошел, это было так странно.

Ужасная тишина. Мертвая тишина и покой. Вы можете видеть бесшовную природу многих вещей.

Он замирает и застревает во времени. Внутри зданий у стен стоят картины советских деятелей, оставленные там вчера.

В городском парке развлечений бамперные машинки припаркованы рядом с тем местом, где они в последний раз использовались.

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Знаменитое колесо обозрения внутри Припяти



Есть чувство безмятежности в знании того, что когда-то было процветающим, шумным городом с населением 50 000 человек, но есть и развлечение.

Чернобыль был одной из звезд атомных электростанций Советской империи, и его жители были вознаграждены. Жизнь здесь была хорошей, пока не остановился реактор.

Припять России выстрелов, которые застряли на раз. Повсюду выцветшие серпы и молоты. Президент России Владимир Путин еще раз.

Приказ об эвакуации широкой зоны отчуждения Чернобыля поступил из Москвы. На пути к Киеву теперь есть опасения, что новые приказы отправят российские войска, чтобы вернуть его.

Кроме очень узкой тропинки к украинской столице, армии вторжения никуда не деться.

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Телефонная будка в Припяти



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Таблички на зданиях в Припяти — честно предупреждают посетителей



В нескольких милях к северу находится белорусская граница. Десятки тысяч российских солдат маневрируют на юге страны.

Если они решат прочесать юг Киева, то пройдут мимо того, что когда-то было самым опасным местом в мире.

Теперь вы можете стоять в пределах 300 метров от массивного саркофага из бетона и металла, построенного над взорвавшимся реактором №4.

Наш гид записал Radiation Detector 1.0 — рекомендуемый уровень безопасности был 0,3, но какое-то время это было безопасно.

Эскалация российской угрозы побудила Украину ускорить свое развертывание в зоне освобождения, направив за последние два месяца 7500 пограничников.

«Район Чернобыля — зона повышенного риска», — сказал Sky News подполковник Юрий Шакричук из Государственной пограничной службы Украины. «Мы усилили охрану, увеличили количество патрулей и увеличили количество людей в этих патрулях».

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Государственная пограничная карточная служба Украины патрулирует забор по периметру в зоне освобождения



Мы присоединились к пограничникам в патрулировании. Они похожи на других игроков, но у них в приборах есть дозиметры радиации.

Подполковник Шакраич сказал Sky News: «Патруль скоро покинет загрязненный район. Кроме того, все пути к пограничному патрулю будут контролироваться, а районы патрулирования патрулироваться не будут. Уровень ионизирующего излучения высок. загрязненные территории».

Они надеются, что, если русские вторгнутся, пограничники увидят их приближение и организуют подкрепление. Если бы русские войска смогли пройти через Чернобыль, у Киева были бы ровные сельхозугодья. Танк едет несколько часов до украинской столицы.

Чтобы покинуть зону отчуждения, протрите радиацию. Устройство на длинном шесте сканировало днище нашего автомобиля. Нас повели в шалаш и парадокс из фантастики. Мы стояли на его металлическом бордюре и ждали, пока он даст нам знать «ясно».

Были представлены наши шейные части радиационных данных. Никто не выражался сверх меры.

Затем отправляйтесь в отель «Сталкерс» за пределами зоны.

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Проводится радиационная проверка транспортных средств, проезжающих через зону



Хищники — это те, кто проскальзывает в зону, чтобы остаться на несколько ночей. Обращение дало билет властям, сказал нам наш гид, но это было слишком опасно для последователей и людей, за которыми они шли.

Частицы радиации, которые они поглощают, отправляются во внешний мир незамеченными.

Чернобыль превращается из противного запретного мира в туристическую достопримечательность для туристов, журналистов и охотников.

Украинцы считают, что это может продолжиться после того, как эпидемия и кризис с Россией закончатся.

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