Напряженность между Россией и Украиной: новые спутниковые снимки показывают степень наращивания военной мощи Москвой | Мировые новости

Спутниковые снимки показывают наращивание российского военного присутствия в Крыму и на западе России, поскольку напряженность в отношениях с Украиной продолжает расти.

На снимках видно увеличение палаток, предназначенных для размещения военнослужащих на ряде российских баз.

Предыдущие спутниковые снимки показали, что Россия размещала на своих базах крупную технику, например военную технику.

На этих фотографиях не было видно, что дополнительные войска также направлялись в лагеря вблизи или в пределах границы Украины или что эти лагеря даже готовились принять дополнительных солдат. Сюда входят базы на Крымском полуострове, территории, незаконно аннексированной Россией в 2014 году.

Опубликованные сегодня изображения — первые в своем роде, демонстрирующие это.

Изображение:

Еще одно изображение, показывающее построение палаток в Новоозерном. Фото: спутниковый снимок © 2022 Maxar Technologies



Представитель Maxar, предоставивший изображения, сказал: «За последние пару месяцев военная техника/подразделения были развернуты в ряде гарнизонов или рядом с ними, а также на существующих военных полигонах на территории России и Крыма и прилегающих к границе. с Украиной».

Он добавил: «Войсковые палатки и укрытия для личного состава были замечены практически в каждом месте дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России, что говорит о том, что подразделения теперь сопровождаются войсками и повысили свой общий уровень готовности».

Изображения показывают недавнее развертывание в лагерях в Крыму, на западе России и в Беларуси.

Группа снимков, представленных здесь, была сделана 1 февраля и показывает русский лагерь в Новоозерном, населенном пункте на Крымском полуострове.

Это примерно в 80 милях от границы полуострова с подконтрольной правительству Украиной.

Можно увидеть ряды палаток, заполняющих большую площадь в нижней части фотографии лагеря.

Эта же область пуста на снимке базы, сделанном Maxar 15 сентября 2021 года, и вы можете увидеть прямое сравнение ниже:

Наличие палаток говорит о том, что собирается больше войск, чем обычно может разместиться на базе.

На обоих снимках в верхней части фото лагеря видны танки и другая военная техника.

Более подробно это оборудование можно увидеть на этом снимке, сделанном 1 февраля:

Изображение:

Танки и боевая техника в российском лагере в Новоозерном. Фото: спутниковый снимок © 2022 Maxar Technologies



Российские учения проходят в Крыму, но аналитик глобальной разведывательной компании Janes сообщил Sky News, что палатки в Новоозерном вряд ли связаны с этими учениями.

Он сказал: «Размещение палаток не обязательно связано с учениями. Расположение этого лагеря довольно далеко от официальных полигонов в Крыму.

«Это важно, потому что на этом объекте находится оборудование, принадлежащее частям, которые были переброшены в Крым из района Кавказа во время наращивания весны 2021 года. Это оборудование до сих пор оставалось на объекте с относительно небольшой активностью».

Передвижение российских войск и раньше фиксировалось на спутниковых снимках, но на базах, расположенных далеко от границы.

На фотографиях, сделанных в прошлом году, запечатлен русский лагерь в Ельне, городе примерно в 200 милях от Украины.

На некоторых изображениях видно, что снег растаял с верхушек некоторых палаток. Это указывало на то, что палатки были теплыми и, вероятно, использовались войсками на момент фотографирования.

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Объясняется: как российские войска собираются вокруг Украины



Базы в Крыму, фотографии которых Максар опубликовал, находятся в Новоозерном, Бахчисарае, Евпатории, а также на полигонах Опук и Ангарский.

На западе России базы находятся в Ельне, Клинцах, Климово, Курской области, а также на Персидском и Погоновском полигонах.

Одна из этих баз, Кильмово, находится недалеко от границы с Украиной и менее чем в 200 милях от Киева.

На карте ниже показано расположение этих баз:

Изображение:

Фото: спутниковый снимок © 2022 Maxar Technologies



Также включены базы в Беларуси. Это Брестский, Осиповичский и Обуз-Лесновский полигоны.

Украинские официальные лица говорят, что наращивание российской армии включает 130 000 военнослужащих.

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