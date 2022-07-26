Напряженность между Россией и Украиной может означать повышенную волатильность рынка и, возможно, рецессию

Первая половина 2022 года была хаотичной для рынков и экономики, а российско-украинский конфликт с февраля «способствовал неблагоприятным последствиям, включая повышение процентных ставок, инфляцию, сбои в цепочках поставок, геополитическую нестабильность, цикличность на рынках и изменение потребительских предпочтений». Об этом заявил в Columbia Threadneedle Investments Уильям Дэвис, главный инвестиционный директор компании, на недавнем обсуждении в совете директоров.

По оценкам Всемирного банка, экономика Украины может сократиться более чем на 45% из-за войны. Чернецкая/Dreamtime





По данным Всемирного банка на апрель 2022 г. Обновление Для Европы и Средней Азии, Украина Эконом Он может сократиться более чем на 45% из-за войны, которая «спровоцировала разрушительный гуманитарный кризис» и повлияла на Европу в целом. В последнее время усилились риски для ее поставок природного газа, которые частично контролируются Россией. По данным Всемирного банка, объем производства в регионе, по прогнозам, сократится более чем на 4,1% за год. Прогнозировалось, что экономика России сократится на 11,2% из-за санкций, что спровоцирует глубокую рецессию в стране.

Как эти события связаны с глобальными экономическими перспективами и что они значат для экономики и рынков США? На июльском мероприятии инвестиционные стратеги Columbia Threadneedle представили четыре возможных сценария:

Статус-кво сохранится. Продолжение конфликта примерно на том же уровне, что и в последние недели, означало бы продолжительное участие в Украине. В конечном итоге Россия может установить внутри страны новое правительство после прекращения огня. В этом сценарии рынки США и Европы могут ожидать замедления роста при базовой инфляции, в основном из-за роста цен на нефть. По данным Columbia Threadneedle, рынки США и Европы могут ожидать роста на 1,8% и 2,2% соответственно в 2023 году, в то время как рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, снизятся на 0,3%.

Россия усиливается. Больше конфликтов означает больше волатильности рынка и экономических потрясений. Это не невозможный сценарий: министр обороны России Сергей К. На прошлой неделе Шойгу приказал своим войскам «дальнейше активизировать» боевые действия в Украине после того, как украинцы в ответ воевали на оккупированных Россией территориях.

По оценкам Columbia Threadneedle, при таком увеличении к 2023 году фондовые рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона упадут на 16,7% и 10,2% соответственно. Они предсказывают, что рынки США упадут только на 2,2% в следующем году.

Китай вмешивается. Более катастрофическим сценарием для мировой экономики будет, если Китай решит стать более агрессивным в военном отношении, предложив помощь России или воспользовавшись ситуацией, чтобы разжечь собственные конфликты. По данным Columbia Threadneedle, официальные ответные санкции против Китая могут спровоцировать глубокую глобальную рецессию в 2023 году, когда рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упадут на 34%, а рынки Европы и США — на 27% и 20% соответственно.

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«Россия представляет собой относительно небольшую часть финансовых индексов, — говорит Дэвис. «Его действия были драматичными с точки зрения человеческого фактора, экономики в Европе и цен на нефть, но мы не можем отрицать, что влияние Китая на мир в настоящее время сильно. Он представляет собой очень большую часть большинства финансовых показателей и очень связан с мировая экономика.

Происходит деэскалация. Относительно оптимистичный сценарий для рынков, изложенный Дэвисом, — это эскалация войны до такой степени, что Россия сдастся или смена режима положит конец конфликту. За это время на рынках Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году рост составит 3,6%, 8,7% и 11,3% соответственно.

Дэвис сказал, что экономика США может «заигрывать» с рецессией, а может быть, мы уже находимся в ней. Вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары, а более высокая инфляция повысила ожидания по процентным ставкам. Теперь рынки ожидают девять повышений (в том числе два повышения на полпункта во втором квартале), что «доведет ставку по федеральным фондам до 2–2,25% к концу года», — говорит Дэвис.

Это замедлит экономический рост, но ожидается, что экономика США восстановится в следующем году благодаря сильным потребительским финансам и хорошим балансам бизнеса. Однако позднее в этом году Европа может погрузиться в глубокую рецессию, особенно если у нее возникнут перебои в энергоснабжении, говорит Дэвис.

Стратеги Columbia Threadneedle считают, что компании, способные устанавливать цены, переживут волатильность, проблемы с цепочками поставок и запасами, в то время как акции экономически чувствительных компаний будут продолжать испытывать давление. Волатильность будет по-прежнему вызывать беспокойство.

Тем не менее, они видят улучшение настроений в отношении активов с фиксированным доходом, которые предлагают более высокую доходность, и говорят, что развивающиеся рынки открывают огромные возможности.

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