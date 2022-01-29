Напряженность между Украиной и Россией: Борис Джонсон призывает Путина «ускорить дипломатические усилия» — в то время как украинские резервисты проводят военные учения под Киевом | Мировые новости

Борис Джонсон усилит свое присутствие в российско-украинском кризисе, проведя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и посетив регион «в ближайшие дни».

Премьер-министр «усилит сдерживание, чтобы избежать кровопролития» между двумя бывшими советскими республиками, и полон решимости «ускорить дипломатические усилия» во время поездки, заявила пресс-секретарь Даунинг-стрит.

«Он еще раз повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он разговаривает с президентом Путиным на этой неделе», — добавила она.

Этот шаг произошел после того, как украинские резервисты, некоторые из которых сжимали макеты деревянных винтовок, приняли участие в военных учениях на окраине столицы страны Киева.

Изображение:

Украинские резервисты готовятся к возможному вторжению



В этом году Украина запустила новые силы территориальной обороны, которые она хочет превратить в корпус численностью до 130 000 человек, поскольку нервозность по поводу угрозы присутствия около 120 000 российских военнослужащих у ее границы растет.

Среди резервистов — юрист, IT-программист и фрилансер по интернет-рекламе.

Хотя у них может быть мало шансов против гораздо более многочисленной и лучше оснащенной профессиональной российской армии, таким резервистам, как они, может быть поручено защищать гражданские объекты в Киеве во время любого конфликта.

Изображение:

Военные учения прошли под украинской столицей Киевом



Изображение:

Многие резервисты тренировались с макетами деревянных винтовок.



«Наш момент кубинского ракетного кризиса»

Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета Палаты общин по обороне, сказал Sky News, что напряженность является «нашим моментом кубинского ракетного кризиса, и мы не должны моргать».

Он сказал: «С точки зрения России, сейчас самое подходящее время для вторжения в Украину, чего Путин давно хотел сделать.

«Он наслаждается этим международным вниманием. Каждый раз, когда лидер поднимает руку и говорит: «Я собираюсь поехать в Москву», он, конечно же, скажет «да».

«Он раскручивает это. Я сомневаюсь, что вторжение произойдет до Олимпиады в Пекине, Китай бы позаботился об этом».

«Он обязательно это сделает»: почему Путин, похоже, готов напасть на Украину — после одного из самых верных признаков

Изображение:

Премьер-министр поговорит с президентом России Владимиром Путиным, поскольку он стремится помочь найти дипломатическое решение кризиса.



«Десятки тысяч умрут»

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, сказал Sky News, что ожидает, что премьер-министр Великобритании предупредит Путина о возможных последствиях вторжения, когда они разговаривают по телефону.

Г-н Тейлор сказал: «Несомненно, премьер-министр даст понять президенту Путину, что, если он примет это ужасное решение о вторжении в Украину… погибнут десятки тысяч украинцев, военных и гражданских лиц.

«Тысячи российских солдат умрут. Такого рода действия являются военными преступлениями, и я думаю, что премьер-министр укажет, что от такого рода действий ничего хорошего не будет».

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для более доступного видеоплеера



4:57

Вот как может выглядеть вторжение России в Украину.



Наращивание военной мощи России вблизи Украины расширилось за счет поставок крови, которая позволила бы оказывать помощь раненым — еще один ключевой показатель того, что Москва готовит вторжение, сообщили источники информационному агентству Reuters.

Лейбористы обвинили Джонсона в том, что он «играет в догонялки с другими мировыми лидерами» в сдерживании российской агрессии против Украины.

Министр обороны Джон Хили сказал, что правительство «парализовано беспорядком, созданным им самим» внутри страны, поскольку премьер-министр ожидает долгожданного отчет «вечеринки» от старшего государственного служащего Сью Грей.

Он повторил призывы лейбористов ввести «реестр зарубежных организаций», чтобы «приоткрыть завесу тайны над тем, кто владеет собственностью и активами в Великобритании», после того как стало известно, что официальные лица США опасаются, что они не смогут эффективно наложить санкции на г-на Путина, потому что российских денег «закрепились» в Лондоне.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует перебросить американские войска в Восточную Европу и страны НАТО «в ближайшее время», добавив, что это число будет «небольшим».

Пентагон поставил около 8500 американских военнослужащих в резерв для возможного развертывания в Европе, а Байден предупредил своего украинского коллегу, что Россия может предпринять военные действия против страны в феврале.

Почему Россию беспокоит НАТО – и при чем тут Украина?

Изображение:

Российские танки принимают участие в учениях в Ростовской области



Сэр Кристофер Мейер, бывший посол Великобритании в США, сказал, что не возлагает «больших надежд» на телефонный разговор премьер-министра с Путиным.

Однако он сказал, что это «необходимо», поскольку Великобритания подписала Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий независимость и суверенитет Украины.

Он сказал Sky News: «Мы обязаны сделать все, что в наших силах, дипломатически и с точки зрения сдерживания, чтобы остановить разгорание горячей войны на Украине из-за российского вторжения».

Сэр Кристофер сказал, что он не верит, что российские войска вторгнутся в Украину, потому что, если они это сделают, это «усилит потребность и необходимость в такой организации, как НАТО, что прямо противоположно тому, чего хочет Москва».

Изображение:

Украинский снайпер позирует фотографу. Рис: АП



Ожидаются более жесткие санкции

Г-н Джонсон попросил руководителей министерства обороны и безопасности рассмотреть дополнительные оборонительные военные варианты в Европе во время брифинга разведки на высоком уровне.

В эти выходные он рассмотрит ряд вариантов смягчения российской агрессии в регионе, включая дальнейшее развертывание и усиление обороны НАТО.

Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел объявит о более жестких санкциях, что позволит Великобритании нацеливаться на стратегические и финансовые интересы России.

Говорят, что сама министр иностранных дел Лиз Трасс «согласовала дату» визита в Москву.

Министр иностранных дел России заявил, что г-жа Трусс, которая ранее рассекретила разведданные, свидетельствующие о том, что Путин замышляет поставить промосковского лидера главой правительства Украины, посетит Украину в ближайшие две недели.

Британцы воюют в окопах с русскими, начав новую жизнь

Изображение:

Королевские ВВС Дании направили в Литву четыре истребителя F-16 и экипаж для усиления патрулирования над Балтийским регионом.



Президент Украины заявил, что СМИ создают впечатление, что страна уже находится в состоянии войны

Это происходит вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским. заявил, что СМИ создали впечатление, что Россия уже находится в состоянии войны с Украиной.

«Танков на улицах нет», — сказал он журналистам в пятницу.

«Но СМИ создают впечатление, если их здесь нет, что у нас война, что у нас на улицах армия… Это не так. Нам не нужна эта паника».

Редактор Sky по международным делам Доминик Вагхорн заявил, что украинское правительство обеспокоено влиянием «паники» на экономику страны.

Следите за ежедневным подкастом на подкасты Apple, подкасты Google, Спотифай, спикер