Напряженность между Украиной и Россией: вторжение немедленно? Америка говорит да. Россия говорит нет. Китай мониторы | Мировые новости

Официальные лица США, возможно, публично не впечатлены своими разведывательными оценками, но их язык стал жестче.

Насколько точно теперь они классифицируют намерения России? Украина Указывает, что что-то изменилось за последние 24–48 часов.

Также есть странный лимит и количество встреч, о которых мало что известно.

Президент США провел брифинг со своим Советом национальной безопасности в четверг вечером. Главный генерал США говорил с ним по телефону русский Ко.

Британский главнокомандующий с министром обороны Великобритании Проведены очные переговоры с российскими коллегами.

Затем был язык президента в интервью в прайм-тайм в четверг вечером. «Дела быстро сходят с ума…» Джо Байден заявил NBC News, что граждане США должны покинуть Украину.

Это естественная распущенность президента? Или это отразило изменение американской оценки намерений Владимира Путина?

читать далее: США предупреждают, что вторжение может больше не произойти

Поздно вечером в пятницу высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пентагона в Вашингтоне заявил, что в Восточную Европу будет отправлено больше американских войск.

«По указанию президента госсекретарь Остин сегодня приказал Польше, чтобы оставшиеся 3000 солдат 82-й воздушно-пехотной бригады находились в Форт-Брок, Северная Каролина, в начале следующей недели», — сказал чиновник.

читать далее: Что делают самолеты-разведчики НАТО, чтобы шпионить за русскими?

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Байден призвал американцев покинуть Украину



В течение нескольких недель существовало мнение, что президент Путин не хочет доминировать над Китаем, начав вторжение во время зимних Олимпийских игр.

Логика такова, что Путин не хотел украсть важный момент у Си Цзиньпина. «Не делайте ставку на это» — теперь США оценивают эту оценку.

Владимир Путин испытывает единство и решимость Запада, и, несмотря на протесты, они несколько шатаются.

У китайца Си Цзиньпина только один взгляд на зимние виды спорта. В развивающемся миропорядке его доминирующий взгляд направлен на Украину.

Сегодняшняя резолюция Запада определит завтрашние суждения Си.