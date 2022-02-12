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Напряженность между Украиной и Россией: вторжение немедленно? Америка говорит да. Россия говорит нет. Китай мониторы | Мировые новости

12 февраля, 2022
Vsevolod Egorov

Официальные лица США, возможно, публично не впечатлены своими разведывательными оценками, но их язык стал жестче.

Насколько точно теперь они классифицируют намерения России? Украина Указывает, что что-то изменилось за последние 24–48 часов.

Также есть странный лимит и количество встреч, о которых мало что известно.

Президент США провел брифинг со своим Советом национальной безопасности в четверг вечером. Главный генерал США говорил с ним по телефону русский Ко.

Британский главнокомандующий с министром обороны Великобритании Проведены очные переговоры с российскими коллегами.

Затем был язык президента в интервью в прайм-тайм в четверг вечером. «Дела быстро сходят с ума…» Джо Байден заявил NBC News, что граждане США должны покинуть Украину.

Это естественная распущенность президента? Или это отразило изменение американской оценки намерений Владимира Путина?

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Поздно вечером в пятницу высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пентагона в Вашингтоне заявил, что в Восточную Европу будет отправлено больше американских войск.

«По указанию президента госсекретарь Остин сегодня приказал Польше, чтобы оставшиеся 3000 солдат 82-й воздушно-пехотной бригады находились в Форт-Брок, Северная Каролина, в начале следующей недели», — сказал чиновник.

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Байден призвал американцев покинуть Украину

В течение нескольких недель существовало мнение, что президент Путин не хочет доминировать над Китаем, начав вторжение во время зимних Олимпийских игр.

Логика такова, что Путин не хотел украсть важный момент у Си Цзиньпина. «Не делайте ставку на это» — теперь США оценивают эту оценку.

Владимир Путин испытывает единство и решимость Запада, и, несмотря на протесты, они несколько шатаются.

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У китайца Си Цзиньпина только один взгляд на зимние виды спорта. В развивающемся миропорядке его доминирующий взгляд направлен на Украину.

Сегодняшняя резолюция Запада определит завтрашние суждения Си.

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