Напряженность между Украиной и Россией: внутри жуткой деревни на передовой сепаратистского конфликта | Мировые новости

Потрепанная армейская машина скорой помощи подъезжает к заснеженному двору давно заброшенного завода на востоке Украины, где сейчас располагается штаб 24-го армейского батальона.

Автомобиль советских времен был переоборудован в военный транспорт; Я говорю переделанный, на самом деле я имею в виду, что все было вырвано, фанерные стены обшиты внутренними стенами, а внутри установлены скамейки, на которых можно сидеть.

Четверо довольно веселых украинских солдат и четверо из нас втискиваются в кузов. Все в бронежилетах, так что тесновато.

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Лейтенант Виктор Белеков и переделанная скорая помощь



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Внутри машины скорой помощи, переоборудованной украинскими силовиками



Подвеска стонет, когда водитель включает двигатель, и мы мчимся в заснеженную сельскую местность — к линии фронта войны между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистскими повстанцами.

В то время как мир ждет, чтобы увидеть, действительно ли Россия собирается присоединиться к конфликту и вторгнуться в Украину со своей очень сложной, хорошо вооруженной и оснащенной армией, я ждал, чтобы увидеть, действительно ли эта полуразрушенная машина проедет 10 миль до фронта.

Когда мои мысли вернулись к возможному российскому вторжению, я посмотрел на солдат, втиснутых в едва пригодный для движения фургон, и мне стало их жаль.

Их подразделение, оснащенное таким образом, вероятно, не выдержало бы первого контакта.

Я заглянул через щель в фанере в переднюю кабину и дальше в ледяные пустоши поля боя.

Мы проезжали сильно заминированные сельскохозяйственные угодья, минуя красные знаки, предупреждающие об опасности наступить или съехать с дороги.

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Украинские военные занимают позицию на крыше



Водитель ненадолго притормозил, а затем рванулся вперед так быстро, как только мог на скользкой поверхности.

«Вражеская позиция по всей этой стороне», — сказал нам один из солдат, указывая на правую сторону.

«Здесь стреляют по машинам, поэтому водитель едет быстро», — сказал он и рассмеялся.

Солдаты везли нас в деревню, о которой мы слышали, но для посещения которой требовалось специальное разрешение.

Новоалександровка закрыта для внешнего мира. Он находится на нейтральной полосе демаркационной линии, разделяющей две стороны.

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Клиника, разрушенная в бою



Когда-то в доме проживало 200 человек, осталось только 11. Бои здесь идут интенсивно и продолжаются уже восемь лет, как бушует этот конфликт.

Мы хотели встретиться с жителями, узнать, каково жить на передовой, и вообще узнать, с какой стати они остались и что они будут делать, если русские действительно вторгнутся.

Мы наткнулись на нашу остановку: пара ветхих домов с несколькими солдатами, стоящими снаружи.

Мы вышли в метель и осмотрели остальную часть деревни. Коллекция сильно поврежденных и в значительной степени заброшенных одноэтажных домов, покрытых снегом и льдом.

Солдаты указали, что мы должны следовать за ними, и мы отправились на поиски некоторых жителей.

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Жители поселка Новоалександровка.



Жуткую тишину почти полностью заброшенного бывшего поселка нарушили глухие взрывы и грохот пулеметной очереди.

Он был рядом, но не настолько близко, чтобы нам нужно было укрываться.

В зонах боевых действий часто бывает так: слышишь бой, но не видишь. Иногда, как сейчас, когда ветрено и снежно, ты даже не можешь сказать, откуда он идет. Это тревожит, это сбивает с толку, и это на самом деле довольно страшно.

В этом городе нет ничего, кроме разрушенных домов: ни магазинов, ни электричества, ни водопровода, разрушена даже единственная в общине поликлиника.

Солдаты объяснили, что большинство людей, оставшихся дома, редко покидают свои дома, особенно в суровые зимы в этой стране, но в основном из-за боевых действий. Говорят, что жители являются «заложниками» ситуации.

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Вход в дом Галины с табличкой, указывающей, что это «домашняя резиденция».



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В доме Галины, где нет электричества



В несколько дверей, в которые мы стучали, в явно заселенных домах просто не отвечали. Наш украинский продюсер Азад Сафаров сказал, что его предупредили, что люди будут очень подозрительно относиться к нашему присутствию и слишком напуганы, чтобы говорить.

Но Галина, бодрая 73-летняя женщина, живущая одна, была более чем рада приветствовать нас внутри. Над своей входной дверью она написала мелом «Место жительства». Это сигнал как солдатам, так и сепаратистам, что ее дом не заброшен.

Она показала мне, как все ее окна были разбиты бомбами во время ожесточенных боев. Она говорила, что временами ей было так плохо, что она лежала рядом с кирпичной печью для защиты, сжимая важные документы и готовая бежать, если придется.

Нет ни электричества, ни магазинов, ни медицинских услуг, но ей некуда идти. Что еще более важно, она не хочет идти. Галина ремонтирует свой дом — сначала окна, потом поврежденный потолок.

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Лейтенант Виктор Белеков, старший офицер 24-го батальона.



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Лейтенант Виктор Белеков в дозоре



«Я здесь привыкла. Мне хорошо. Нас здесь мало осталось, но люди все еще здесь. Что ж, мне здесь нравится», — пояснила она.

«У меня все в огороде, сажаю, работаю. Единственное, приходится далеко ходить, потому что транспорта нет».

Галина не верит, что Россия вторгнется, но сказала, что если они это сделают, она планирует остаться, потому что не думает, что они будут заинтересованы в том, чтобы причинить ей вред.

Армия указывает, что оставаться здесь действительно слишком опасно. Но они не заставят их уйти.

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Заброшенный дом



С наблюдательных пунктов на крышах домов в селе солдаты постоянно следят за позициями сепаратистов в 100 метрах от них.

Лейтенант Виктор Белеков, старший офицер 24-го батальона, отразил мнение многих солдат, которых мы встретили в этой поездке, а здесь и в предыдущих.

Они говорят, что в любом случае воюют уже восемь лет и редко, если вообще когда-либо, обсуждают российское вторжение, хотя и признают, что это может произойти.

«Всегда есть риск, что будет какое-то нападение со стороны врага. Вот почему мы здесь. Вероятно, вероятность существует».