Понедельник был беспокойным днем ​​для российских военных летчиков и наземного персонала на севере.

С 1 января этого года в Северном военно-морском командном центре в Североморске, эквивалентном военному округу в России, началась командно-личная подготовка, которая продлится следующие два дня.

Учение направлено на изучение работы Штаба по координации всех уровней подготовки и процессов по защите интересов и обеспечению безопасности России в Арктике и Северном флоте. Отчеты.

Хотя Северный флот не подтвердил прямую связь между командными тренировками и другими российскими военными операциями в Арктике в понедельник, время событий не было случайным.

За последнее десятилетие Россия значительно модернизировала свои арктические базы, добавив новую инфраструктуру, вооружение и возможность быстро отправлять войска на большие расстояния.

В течение последних нескольких месяцев оба аэропорта во Франции Жозеф Лэнд и Новая Гемлия полностью работали с перехватчиками МиГ-31.

В понедельник два МиГ-31ПМ вылетели из Нагеркойла, круглогодичного аэропорта на острове Александер на Земле Фрэнсис Джозеф. Взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров, расположенная под 80 градусами северной широты, является самой северной в мире.

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Пара МиГ-31ПМ сначала вылетела на Северный полюс, а затем повернула на юг. Самолеты находились в воздухе два часа с дозаправкой и пять часов перед посадкой в ​​аэропорту Кольского полуострова. Пресс-служба Северного флота.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Минобороны, видно, как пара стратегических бомбардировщиков Д-160 летит с Кольского полуострова в Пиратское море с самолета Северного флота с МиГ-31.

Бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в международном воздушном пространстве, а затем направились на север, в Северное море.

В понедельник в масштабных боевых действиях участвовала пара разведывательных самолетов Ту-142 из аэропорта Келово в Вологодской области. Как и стратегические бомбардировщики, дальнемагистральный полет также проходил через Баренцево море, Норвежское море и Северное море.

По данным ВМФ, Ту-142 управляли истребителями Су-33 с Кольского полуострова. Продолжительность полета около 11 часов.

Информационное агентство, связанное с государством Бросать Позже сообщалось, что самолеты были захвачены двумя истребителями Typhoon F-16 норвежских ВВС к югу от Северного моря.