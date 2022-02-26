Нарастает импульс запретить России платежную систему Swift

На этой иллюстрации логотип Swift размещен на российском флаге, Босния и Герцеговина, 25 февраля 2022 года. REUTERS/Dado Ruvic/Иллюстрация

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Канада, США, Великобритания и Европейский союз заявили в пятницу, что могут принять меры по исключению России из системы SWIFT для глобальных межбанковских платежей в рамках очередного раунда санкций, направленных на прекращение вторжения России в Украину.

Официальные лица США и Европы заявили, что такой шаг может произойти в ближайшие дни после того, как официальные лица двух европейских стран, выразивших оговорки, — Германии и Италии — смягчили свое несогласие с исключением России из основной международной платежной сети.

Это нанесет ущерб российской торговле и затруднит ведение бизнеса российскими компаниями. SWIFT — это безопасная система обмена сообщениями, которая способствует быстрым трансграничным платежам и является основным механизмом финансирования международной торговли.

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Это ознаменовало бы дальнейшую эскалацию скоординированных санкций, введенных западными державами против России на этой неделе, включая редкие санкции, направленные против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в пятницу.

Западные державы торопятся усилить давление на Москву после того, как в четверг российские войска начали крупнейшее со времен Второй мировой войны наступление на другую страну в Европе. Подробнее

Ранее на этой неделе было объявлено о санкциях против российских банков и олигархов, а также об экспорте. Подробнее

Президент Европарламента Роберта Митсола заявила в пятницу, что воспрепятствование присоединению России к системе Swift может быть частью очередного раунда санкций. Подробнее

Италия, которая не хотела идти на такой шаг, заявила в пятницу, что не будет накладывать вето на предложения о запрете России, и пообещала продолжать работать в унисон со своими партнерами по Европейскому союзу. Подробнее

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в пятницу, что Германия, у которой самые большие торговые потоки между Европейским Союзом и Россией, также открыта для запрета России на использование системы Swift, но она должна просчитать последствия для своей экономики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна решительно поддерживает запрет России на эту систему. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу призвал лидеров стран-членов НАТО принять немедленные меры для вывода России из системы Swift. Подробнее

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что решение по Свифту может быть принято в «ближайшие дни». Подробнее

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что исключение России из системы Swift «остается обсуждаемым вариантом», и подтвердила, что президент Джо Байден предпочитает шаги с союзниками.

Другой официальный представитель США, которому не разрешили выступать публично, сказал, что в случае падения украинской столицы Киева ожидаются новые западные санкции, что, по мнению западных официальных лиц, может произойти в течение нескольких дней.

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(Сообщает Андреа Шалал). Монтаж Лесли Адлер

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