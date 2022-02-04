Наращивание российских войск в Беларуси вызывает «большую тревогу» у официальных лиц США и Европы

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее на этой неделе, что Россия перебросила в Беларусь почти 5000 военнослужащих, а также баллистические ракеты малой дальности, силы специального назначения и зенитные батареи с намерением сосредоточить более 30 000 военнослужащих. недалеко от границы этой страны с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что развертывание Москвы в Беларуси является крупнейшим со времен холодной войны: «ожидается 30 000 боевых военнослужащих, силы специального назначения, истребители, включая Су-35, ракеты двойного назначения «Искандер» и С-400». системы ПВО».

Один европейский дипломат назвал сосредоточение сил «большой-большой проблемой», отметив, что это недостающая часть, которая понадобится Москве, чтобы начать быструю атаку на украинскую столицу Киев, который находится менее чем в двух часах от границы с Беларусью. .

В четверг высокопоставленный чиновник Госдепартамента поговорил с министром иностранных дел Беларуси «по поводу наращивания российских войск в Беларуси» и предупредил, что Минск столкнется с серьезными последствиями, если позволит использовать свою территорию для вторжения в соседнюю Украину.

По данным Госдепартамента США, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид «вновь выразила обеспокоенность по поводу объявленного Россией плана ввода 30 000 военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, в частности, более 100 000 военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной». «Помощник госсекретаря Донфрид также подчеркнул, что Беларусь столкнется с такими же последствиями, как и Россия, если она станет частью плана дальнейшего вторжения в Украину», — говорится в сообщении ведомства. Официальные лица Беларуси и России заявили, что в этом месяце проведут совместные военные учения. Посол России в Европейском союзе Владимир Чижов заявил в четверг корреспонденту CNN Кристиане Аманпур, что он «не видит причин, по которым те учения, о которых было объявлено ранее и которые будут проводиться согласно плану, должны вызывать чье-либо беспокойство». READ Ученые из России и Германии измерили, как мозг узнает новые слова Посол Эстонии в США Кристьян Прикк заявил CNN в четверг, что он считает «весьма вероятным» то, что Россия может использовать учения как предлог для того, чтобы оставить «значительный военный контингент» в Беларуси. «Они могут ротировать этот контингент, могут не объявить его постоянным, но возможно, что они там останутся. И это то, что существенно меняет оборонный расчет в нашем регионе», — сказал он. Прикк также отметил, что размещение Россией войск и техники в Беларуси «служит двойной цели». Он отметил, что южная часть Беларуси дает России «подходящий плацдарм» для угроз и потенциального нападения на Украину, отметив, что Россия «может даже угрожать Украине и нападать на нее, не пересекая границу со стороны Беларуси». «С развернутыми средствами ПВО, зенитно-ракетными комплексами С-400, артиллерией и ракетами… и дальнобойной артиллерией они, по сути, могут угрожать Киеву и некоторым ключевым жизненно важным инфраструктурам из Беларуси. , «он сказал. Он также отметил, что другая цель «состоит в том, чтобы подать сигнал Западу, НАТО и оказать военное принуждение НАТО, направив большое количество российских войск прямо через восточную границу НАТО, в районы, граничащие с Латвией, Литвой и Польшей». Другой европейский дипломат сказал CNN, что они находят наращивание сил очень тревожным как с точки зрения того, что это может означать для Украины, так и как общее отражение того, что и США, и Европа «недооценили, если не сказать, что в значительной степени проигнорировали, стратегические и военные последствия Де-факто политический и военный захват Россией Беларуси, который продолжается с 2020 года и в настоящее время завершается, с их совместными учениями как весьма символичным завершением».