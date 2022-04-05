Народный депутат Украины Леся Василенко заявила, что российские военные насилуют и убивают женщин и детей

Леся Василенко

Джонатан Хердл / Shutterstock

Российских солдат обвиняют в пытках, изнасиловании и убийстве женщин и детей Война на Украине.

Украинский депутат Леся Василенко поделилась обновленной информацией об ужасающих военных преступлениях, о которых сообщалось по всей стране, в том числе об утверждениях о том, что солдаты изнасиловали 10-летних девочек и выжгли свастики на некоторых из их жертв.

«Измученное тело женщины, которая была изнасилована и убита. Я потерял дар речи. Мой разум парализован гневом, страхом и ненавистью», — написал 35-летний Василенко в воскресенье, опубликовав ужасающую фотографию одного из этих трупов. (Предупреждение: этот пост содержит графические материалы.)

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«Российские солдаты грабят, насилуют и убивают. 10 девушек со слезами во влагалище и прямой кишке», — написала она в продолжении. твит. «Жгут женщин со свастикой. Россия. Русские мужчины сжигали. Русские матери их воспитывают. Нация безнравственных преступников».

Президент Украины Владимир Зеленский Отправляйтесь в Боку В понедельник в одном из наиболее пострадавших от войны пригородов страны российские солдаты были обвинены в убийстве (а в некоторых случаях и пытках) около 300 мирных жителей во время их оккупации. Без электричества для охлаждения в морге многие тела были заключены в братскую могилу.

44-летний Зеленский во время поездки обратился к журналистам с осуждением военных преступлений. «Это военные преступления, и мир признает это геноцидом», — сказал он в полученном видео. Новости неба.

«Мы знаем, что тысячи людей были убиты и замучены», — продолжил Зеленский. «Им отрезали конечности. Женщины насиловали и убивали детей. Я думаю, что это… фактически геноцид».

Российские силы, вышедшие из Бучи в минувшие выходные, отрицают ответственность за преступления, настаивая на том, что фотографии трупов на улицах, сделанные опытными журналистами для СМИ по всему миру, были «организованы» и что «ни один» мирный житель не пострадал. в нападении.Буча, по словам Нью-Йорк Таймс.

История продолжается

Недавние сообщения о гибели мирных жителей вызвали дальнейшее осуждение России. президент Джо Байден Он сказал, что должно бытьсуд над военными преступникамиСоединенные Штаты сказали, что Требуется комментарий по России От Совета ООН по правам человека.

Президент Украины Владимир Зеленский

Роналду Шмидт/AFP через Гетти Президент Украины Владимир Зеленский

Россия нападение на украину Это продолжилось после того, как 24 февраля их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный наземный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали разрушений меняются каждый день, но изменились сотни мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВключая дети. ООН сообщает, что миллионы украинцев также бежали.

Вторжение было заказано президентом России Президент России Владимир Путинвызвало всеобщее осуждение и Все более жесткие экономические санкции против России.

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В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Зеленский призвал к мирным переговорам — пока безуспешным — и призвал свою страну к ответу.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторически сложившиеся отношения с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. Зеленский пообещал не прогибаться.

«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому союзу В речи в первые дни боев. «Жизнь восторжествует над смертью. Свет восторжествует над тьмой».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.